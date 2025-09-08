Los posteos de Britney Spears que preocupan a sus allegados: desorden, heces de perro y una cita que salió mal

Los posteos de Britney Spears y el estado en el que se encuentra su mansión generaron un déjà vu su círculo más íntimo: “Están aterrorizados por su futuro”, aseguró un allegado a la princesa del pop luego de ver cómo la cantante, otra vez, se deja ver errática y vive en medio de un completo y sucio desorden.

“¿Está viviendo en un paraíso venenoso?”, se pregunta la publicación estadounidense PageSix. El medio retoma las declaraciones que algunos allegados a la cantante hicieron en el diario Daily Mail: contaron que están preocupados porque vive en una “mansión desordenada” que está cubierta de excrementos de perro. “Está atravesando un episodio ahora mismo, y vamos a verla luchar contra él como lo ha hecho durante años”, aseguraron.

Un carrusel de imágenes que publicó Britney en sus redes donde posa como a ella le gusta (Fuente: Instagram/@britneyspears)

“Sus allegados han visto esto una y otra vez, y aunque está monitoreado, no van a hacer ningún tipo de intervención”, explicó esa misma persona, mientras que un familiar directo fue mucho más categórico: explicó que están “preocupados”, que Britney “no está nada bien” y que todos a su alrededor están “aterrorizados por su futuro”. ¿Por qué? Porque la cantante de “Toxic” no parece estar habitando en un lugar limpio ni llevar adelante una rutina que ordene su vida.

Además de la palabra de su entorno, el estado de su hogar se puede ver en algunos de sus posteos en redes sociales. El mes pasado, la artista de 43 años generó preocupación luego de publicar un extraño video de ella misma bailando en su propiedad en Thousand Oaks, California. Alrededor de su figura todo estaba desordenado y había sobre el piso lo que parecía excremento de perro. “Jugando con la iluminación y limpiando mi casa como si no hubiera un mañana”, escribió.

Britney y el video que generó preocupación entre sus seguidores instagram.com/britneyspears/

Si bien Spears inhabilitó los comentarios en sus publicaciones, los fanáticos se volcaron a X para comentar su preocupación. “Dios, ¿qué le pasó a la pobre Britney? ¿Es este el precio de la fama?”, tuiteó un seguidor.

Una cita terrible que terminó con un baile provocador

Este fin de semana, Spears volvió a postear un video que llamó la atención: la cantante mostró la cola mientras se movía al ritmo de la música. Enfundada en un vestido lencero corto negro con detalles de encaje blanco en el escote, se filmó muy sensual en el baño de un restaurante en medio de una cita fallida. Sin sacar la mirada de la cámara, hizo meneos y se levantó el vestido hasta dejar al descubierto gran parte de su cuerpo.

"Cena de sushi, ¡pero tengo mi propia fiesta de chicas en el baño! Delicioso. El tipo estuvo absolutamente horrible" instagram.com/britneyspears

“Cena de sushi, ¡pero tengo mi propia fiesta de chicas en el baño! Delicioso. El tipo estuvo absolutamente horrible”, confesó y completó el mensaje con algunos emojis. “Psss muestra esfuerzo, sin maquillaje”, cerró el confuso mensaje.

Un pasado lleno de dolor

Britney Spears

Desde que el rumbo de su vida comenzó a torcerse, cuando ya había sido coronada la princesa del pop y tenía el mundo a sus pies, Britney Spears empezó a amontonar secretos. Es que detrás de sus canciones, de su construcción como una estrella y de su historia de amor perfecto con Justin Timberlake, su día a día era un infierno. Después de años de silencio, de sacarse de encima la tutela de su padre y de recuperar su libertad, la cantante decidió contar su historia en primera persona. Así nació The Woman In Me, un libro que recoge sus impactantes memorias,

En su libro, además, se refirió a los posteos que a diario hace en las redes sociales y al contenido subido de tono que podría ser malinterpretado para algunos, pero que, para ella, se transformó en una bandera del amor propio. “Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta hacerme fotos desnuda o con vestidos nuevos. Pero creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces, exhibidos para la aprobación de otras personas, entenderían que me da mucha alegría posar como me siento sexy y hacerme mis propias fotos”, redactó la intérprete de “Baby... One More Time”.