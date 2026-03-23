Ca7riel y Paco Amoroso anuncian su gira por Argentina: cuándo salen a la venta las entradas

Tras un año de giras internacionales y luego de consagrarse como ganadores del premio Grammy a Mejor álbum de rock latino o alternativo por Papota, Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron su regreso a los escenarios con The Free Spirits Tour 2026, show con el que presentarán su último disco de estudio, Free Spirits.

Paco Amoroso y Ca7riel, ganadores del Grammy a Mejor álbum de rock latino o alternativo, por Papota, en febrero de 2026 Chris Pizzello - Invision

El aclamado dúo dará el puntapié inicial a su gira nacional e internacional en el Movistar Arena de Buenos Aires el próximo jueves 14 de mayo, y la preventa de entradas comenzará este jueves 26 a partir de las 10 en exclusiva para los clientes de Santander. En tanto, la venta general será al día siguiente, el viernes 27, en el mismo horario. Aquellos que cuenten con tarjetas de crédito del citado banco podrán disfrutar del beneficio de 6 cuotas sin interés, según aclaró DF Entertainment, la productora encargada de los shows. Los tickets se podrán conseguir a través de www.movistararena.com.ar.

El tour continuará el 17 de mayo en el teatro Metropolitano de Rosario, el 21 en la Plaza de la Música de Córdoba y el 24 en el Arena Maipú de Mendoza.

La gira de Ca7riel y Paco Amoroso comenzará el 14 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires

Su recorrido musical los llevará también por otras ciudades de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, donde se presentarán en algunos de los escenarios más emblemáticos del mundo, incluyendo Red Rocks Amphitheatre, Radio City Music Hall, The Greek Theatre en Los Ángeles, O2 Academy Brixton en Londres y el Movistar Arena de Madrid.

Con Free Spirits, Ca7riel y Paco Amoroso llevan su inconfundible fusión de trap, rock y pop a un territorio más amplio, más afilado y emocionalmente más expuestos, sin perder la irreverencia, la energía y la impronta performática que los define.

El álbum, cuyo lanzamiento se produjo el pasado jueves 19, estuvo acompañado de un cortometraje que introduce el universo del Free Spirits Center, un retiro ficticio creado por Sting que funciona como eje conceptual del proyecto. A lo largo de esta obra, el dúo, junto a invitados como Sting, Jack Black, Fred Again y Anderson .Paak, atraviesa experiencias que combinan el absurdo con la introspección y la transformación personal, en un relato tan impredecible como revelador.

Ca7riel y Paco Amoroso en Gran Hermano

En plena promoción de su álbum, Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron la semana pasada con su irrupción en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), donde transformaron la rutina del reality con un espectáculo atravesado por el humor, la música y una performance desopilante que se volvió viral en las redes sociales.

Mientras los participantes del programa se preparaban para una actividad de yoga y aguardaban con los ojos vendados, los músicos ingresaron a la casa por el jardín, vestidos de acuerdo con la estética de su nuevo disco.

A qué dos famosas "mandaron a placa" Ca7riel y Paco Amoroso en su paso por Gran Hermano

Antes de encontrarse con los participantes, los músicos recorrieron las instalaciones, bromearon sobre el orden, la limpieza y el aroma del ambiente (“¿Huele a pata acá?”, dijo Ca7riel) e incluso se dieron el gusto de protagonizar un divertido momento en el confesionario, el espacio más icónico del reality.

Sentado en el sillón, Ca7riel se puso en la piel de un concursante y lanzó: “Siempre quise hacer esto, quiero nominar a Tini y a Emilia, son unas pesadas, me tienen cansado”, sentenció en referencia al presunto conflicto entre Martina Stoessel y Emilia Mernes (y María Becerra), del que todo el país habla. “Basta de la guerra, sí a la paz. Con la música, no. Basta chicas, me tienen cansado”, insistió el cantante, sin perder el humor.