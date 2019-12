Café Tacvba cantó la versión feminista de "La ingrata" con Andrea Echeverri

Andrea Echeverri con Rubén Alborrán Crédito: Instagram Andrea Echeverri

Después de dos años sin sonar en sus conciertos, Café Tacvba volvió a interpretar uno de sus mayores éxitos, "La ingrata", pero en una versión "feminista" y acompañados por la cantante Andrea Echeverri, del grupo colombiano Aterciopelados. Los mexicanos habían dejado de tocar uno de sus clásicos debido al cambio de época ocurrido en el último tiempo y ante el crecimiento de los casos de violencia de género. "Éramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática como ahora todos sí lo estamos", le dijo el cantante Rubén Albarrán al diario La Nación, en noviembre de 2016.

El sábado, en el Foro Sol de Ciudad México, los Tacvba celebraron sus 30 años con un multitudinario concierto y cerraron el extenso show con una gran sorpresa para sus fans: "Vamos a tocar una rolita, que no es de las primeras de la banda, pero bueno, casi no es conocida", introdujo Albarrán. "Sus mercedes no la cantaban hace un rato, porque se les fue la mano un poquito", se sumó Echeverri y continuó: "Pero tenía humor y estaba superlinda. Entonces me invitaron estos chicos para hacer una versión feminista... Así que no canten tanto, para que escuchen la nueva letra".

Andrea Echeverri adaptó la letra de Ingrata de Café Tacvba para su show por sus 30 años. Ellos habían dejado de tocarla hace años por machista y violenta, pero con esta nueva letra da para que la canten de nuevo ?? @cafetacvba pic.twitter.com/OHqkxKkq2p&- Romina Zanellato [R] (@romizanellato) December 8, 2019

Ante el júbilo del público, el cantante arrancó los primeros versos tal cual el original, para luego darle paso a la colombiana y su adaptación del tema a estos tiempos: "Ingrato, no me importa si me quieres, me vale madre si me dejas. Vengo a romper tu espada, a mandarte a la chingada", cantó Echeverri. "Ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito, no soy tu media costilla, es respeto lo que exijo. Ingrato, como madre yo reclamo, ni una más es lo que pido, ningún macho abusivo violará a una chava".