Actuó en Titanic, película en la que enamoró a James Cameron y, desde entonces, decidió compartir su vida con él

James Cameron acaba de estrenar Avatar: Fuego y Ceniza, la tercera entrega de su exitosa franquicia, y volvió a acaparar la atención mediática en las alfombras rojas. Pero junto a él hubo alguien que también brilló, aunque muchos espectadores desconocían sobre ella: Suzy Amis, su esposa desde hace casi tres décadas.

Durante la presentación de la nueva película, Cameron contó a la revista Empire que su pareja quedó profundamente conmovida al verla: “Ella seguía intentando recomponerse para contarme sus reacciones específicas, y luego se ponía a llorar de nuevo”. Pero su sensibilidad no fue solamente por ser la esposa de uno de los directores más famosos del mundo, sino por ser una gran conocedora de las artes dramáticas y su mayor fan desde el año 1997, cuando se vieron por primera vez cara a cara en el set de grabación de Titanic.

Susan Elizabeth “Suzy” Amis-Cameron nació y creció en Oklahoma City, dentro de una familia numerosa y tradicional. “Vengo de una familia numerosa de Oklahoma. La carne y las papas eran la norma”, contó en 2017 a Thrive. Su crianza, muy religiosa, nunca terminó de conectar con ella. En una charla con O, The Oprah Magazine, lo explicó así: “Dentro de la iglesia no sentía nada más grande que nosotros. Eso solo me pasaba al aire libre”. Es por ese motivo que siendo muy joven buscó la forma de alejarse por completo del mundo en el que había crecido.

Suzy Amis comenzó su carrera en la industria como modelo y luego se volcó a la actuación (Foto: Instagram @suzyamiscameron)

Antes de convertirse en actriz fue modelo de la prestigiosa agencia Ford. Debutó en televisión en 1984 con Miami Vice y un año después llegó al cine con Fandango. Su carrera tomó fuerza con títulos como La balada de la pequeña Jo (1993) y Sospechosos habituales (1995). Pero su papel más recordado llegaría en 1997, cuando interpretó a Lizzy Calvert, la nieta de Rose en Titanic, dirigida por quien luego sería su marido.

Suzy Amis en Titanic (Foto: Redes Sociales)

El romance con James Cameron que surgió en medio de escandalosas separaciones

Suzy conoció a James mientras rodaba Titanic. En aquel entonces, él aún estaba casado con Linda Hamilton, pero la relación se desmoronó poco después del estreno y el famoso director decidió blanquear la relación que se habría iniciado tras bambalinas. Por aquel entonces, la actriz también se encontraba casada con Sam Robards, a quien precisamente conoció por ser su coprotagonista en Fandango. Tras los divorcios, Cameron y Amis se casaron en el año 2000 y desde entonces permanecen juntos.

James Cameron y su esposa Suzy Amis juntos desde hace casi tres décadas

La pareja formó una familia ensamblada con la hija de James y su primer matrimonio, Josephine, el hijo de Suzy con su exesposo, Jasper, y sus tres hijas en común: Claire, Quinn y Elizabeth Rose. A su vez, en el año 2020, solicitaron la tutela permanente de la amiga de una de sus hijas, que vivía con ellos desde 2019 porque sus padres no podían cuidarla. Así la familia se agrandó una vez más.

Una de las conductas alimenticias que implementó toda la familia desde el año 2011 fue el veganismo. “Habíamos descubierto que alimentarse de animales era prácticamente tomar veneno”, afirmó Suzy en diálogo con Vanity Fair. Esta decisión generó tensiones con los demás parientes de ambos. “Mi familia pensó que nos estábamos volviendo locos”, recordó entre risas. Su activismo creció tanto que comenzó a producir documentales “verdes”, como The Game Changers (2018), centrado en atletas veganos, y Milked (2021), una investigación sobre la industria láctea en Nueva Zelanda.

También publicó en 2018 el libro The OMD Plan, que propone incorporar una comida diaria a base de plantas para contribuir al bienestar del planeta. Esto la posicionó como una de las activistas más famosas en el mundo. Es cofundadora de: Verdient Foods, Cameron Family Farms, Food Forest Organics y Plant Power Task Force. Todas estas iniciativas promueven la agricultura regenerativa y la alimentación basada en plantas.

James y Suzy siguen trabajando juntos en muchos proyectos vinculados al cuidado del medioambiente (Foto: Instagram @suzyamiscameron)

También integra las juntas directivas de organizaciones como LIVEKINDLY e IMAGINE, y en 2009 lanzó Red Carpet Green Dress, una iniciativa que impulsa la moda sostenible en las alfombras rojas, con celebridades como Emma Roberts y Lakeith Stanfield que lucen sus diseños ecológicos.

Pero su máximo sueño pudo hacerse realidad en el año 2006. Suzy, James y su hermana Rebecca fundaron ese año MUSE Global School, una escuela privada en Calabasas, California, que ofrece educación desde preescolar hasta el último año de secundaria. Es una de las primeras instituciones del país que funciona completamente con energía solar y ofrece un menú 100% de origen vegetal.

La propuesta educativa se basa en el “aprendizaje por pasión”. Cada estudiante desarrolla un proyecto personal que atraviesa todas las materias de la currícula y que deben ser pensadas para proteger al medioambiente. “Se trata de criar niños que vean como algo normal cuidar la biosfera”, explicó Cameron a People.

Después de aparecer en 26 películas a lo largo de su carrera, Suzy decidió emprender un camino personal como productora y directora en documentales (Foto: Instagram @suzyamiscameron)

Aunque muchas personas creen que Suzy dejó la actuación a pedido de su marido, la estrella aseguró en una entrevista a Vanity Fair que lo hizo porque sintió que fue el cierre de un ciclo en su vida. “Ahora ya no querría estar durante tres o cuatro meses a las órdenes de alguien, sino que necesitaría involucrarme como productora en la historia o escribir la película”, indicó.