El video de Pedro Rosemblat que alertó a todos ante los rumores de crisis con Lali Espósito: “Esta pareja está muerta”

En los últimos días, tanto las redes sociales como distintos programas de espectáculos se vieron inundados de rumores que hablaban de una posible crisis entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Las teorías crecieron a partir de ausencias notorias, silencios interpretados como señales y fragmentos de entrevistas que se analizaron por separado, alimentando aún más la incertidumbre. En medio de ese clima de especulación, el periodista decidió ponerle fin a las dudas y salió a hablar públicamente sobre el tema con un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Bueno, quería decirles una cosa. Las versiones periodísticas son ciertas: esta pareja está muerta”, lanzó Pedro con un tono completamente serio, mientras Lali lo observaba sin decir una palabra. La escena pareció alimentar por un instante las sospechas, pero la tensión terminó enseguida cuando, entre risas, Rosemblat agregó: “Muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors el 19 de diciembre”.

La respuesta de Pedro Rosemblat a las versiones que lo distanciaban de Lali Espósito (Captura: Instagram @pedrorosemblat)

Con ese juego irónico, el periodista hizo referencia al show en vivo de Gelatina, el canal de streaming que él conduce y que tendrá su presentación en el estadio del club. Por su parte, Lali, divertida, siguió la broma y dejó claro que la relación sigue firme, al mostrar que ambos prefieren desactivar los rumores con humor y complicidad antes que entrar en confrontaciones.

Cabe destacar que los rumores comenzaron a tomar fuerza después del estreno de Lali: la que le gana al tiempo, el documental que repasa la vida y la carrera de la cantante y que llegó a Netflix con gran repercusión. En primer lugar, destacaron que Pedro no aparecía en la producción, a diferencia de familiares y personas de su círculo íntimo, lo que fue leído como una señal de distancia. Luego, una observación de Pochi, de Gossipeame, quien aseguró que Rosemblat no habría asistido a la premiere del documental basándose en imágenes que circulaban en redes, terminó de alimentar las conjeturas y abrió la pregunta sobre por qué no la habría acompañado en un momento tan importante. Sin embargo, con el correr de las horas, quedó claro que todo se trató de un malentendido y que las versiones no tenían sustento.

LALI: la que le gana el tiempo, el documental que revela su faceta más íntima

La cantante estrenó una nueva pieza audiovisual que se sumerge de lleno en su intimidad creativa y en el camino profesional que recorrió durante los últimos tres años. Recientemente, LALI: la que le gana el tiempo, llegó al catálogo de Netflix y revela el detrás de escena de sus proyectos musicales más recientes, combinando imágenes inéditas, procesos de grabación y momentos que muestran cómo vive y trabaja bajo la constante atención pública.

Lali: la que le gana al tiempo - Tráiler Oficial

El lanzamiento oficial se llevó a cabo el jueves 4 de diciembre de 2025. La distribución es exclusiva de Netflix, por lo que quienes quieran ver el material necesitan contar con una suscripción activa a la plataforma. Desde su llegada, el documental despertó interés tanto entre fans como entre quienes siguen de cerca su evolución artística.

La dirección estuvo en manos de Lautaro Espósito, primo de la cantante, que construyó una narrativa visual centrada en su regreso tras tres años sin presentarse en vivo. La obra recorre el viaje personal que moldeó la identidad actual de Lali y, según la sinopsis oficial, muestra cómo convirtió experiencias íntimas en impulso creativo. Lo hace mediante entrevistas con su círculo cercano, reflexiones propias y fragmentos que abordan de frente temas como la fama, la exposición y el precio de estar siempre en el centro de la escena.