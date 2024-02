escuchar

Justin Bieber subió al escenario para una actuación sorpresa , en la noche del jueves, en Toronto, Ontario. Su aparición sucedió días después de que se hicieran una serie de publicaciones en redes sociales donde se podía ver al cantante en un estudio, tocando junto a sus músicos. Para muchos de sus fans, estas son señales muy firmes de que el músico, de 29 años, estaría encaminando su retorno, tanto a las bateas virtuales, con nueva música, como a los escenarios.

hoy Justin Bieber se levanto y dijo “vamos a hacer colapsar a las locas esas” y decidió cantar Eenie Meenie 10 años después



pic.twitter.com/8Vt5lUKda4 — vale ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ (@0hmybieberr) February 2, 2024

Más allá de su fanatismo por las cuestiones deportivas, su actuación pareció una manera de calentar motores, frente al micrófono, sentado casi todo el tiempo en una banqueta de barra de bar y frente a unos 2500 espectadores. Se trató de un show que fue considerado “íntimo” ya que sus recitales suelen ser en grandes estadios. Sin embargo, las condiciones estaban dadas para que sirviera de operativo retorno, aunque todavía no hay anuncios formales de otras actuaciones. Esta fue en su país y dentro de un evento coproducido por Maple Leaf Sports and Entertainment, propietario de los Toronto Maple Leafs, el equipo de hockey sobre hielo del que Justin es fanático. Y todo esto también sirvió para promocionar su marca de ropa, Drew house, que este año se encargó de hacer las camisetas de los All-Star.

Justin Bieber reapareció en "NHL All-Star hockey week" realizado en Toronto Nathan Denette - The Canadian Press

Siempre muy activo en lo referido a redes sociales, hace unos días publicó imágenes de lo que pareció ser una especie de ensayo con su banda, dentro de un estudio (probablemente un ensayo del show del jueves). Esa fue otra de las señales que mandó a sus fans, quienes, luego de escucharlo hablar en la fiesta de los All-Star (donde también estaba Michael Bublé) les llamó la atención que su voz sonara más grave. Además, como respuesta a las fotos que publicó en sus redes le pidieron que también hiciera una aparición sorpresa en el show de Medio tiempo del SuperBowl, el 11 de este mes.

Bieber canceló su Justice World Tour debido a problemas de salud. Fue en junio de 2022, un mes después de que comenzó con los shows, que el intérprete de “Baby” anunció que suspendería algunas presentaciones. Luego, en un comunicado emitido por su cuenta de Twitter en septiembre, informó que los doctores le habían indicado más descanso y tenía que detener un poco la gira por el síndrome de Ramsay-Hunt que padecía.

Síntomas

Meses antes, cuando surgieron las primeras señales de alarma, habló de los síntomas. El síndrome le inmovilizó el rostro, por lo que decidió tomarse unas largas vacaciones junto a su esposa Hailey Bieber: “Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve, así que hay una parálisis total en este lado de mi cara”, aseguró entonces la estrella pop. A finales de julio de ese mismo año reanudó la gira, ya que al parecer presentaba un mejor estado de salud. Pero la recomendación de los médicos se terminó imponiendo.

Para marzo de 2023 ya no había rastro en las ticketeras del tour que debía continuar. El público londinense de este astro canadiense que había comprado entradas recibió la comunicación por correo electrónico: “Lamentamos informarles que los espectáculos de Justin Bieber planeados para llevarse a cabo en el estadio The O2 han sido cancelados. Entendemos que se sientan decepcionados y nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar”.

Para ese momento, tanto Justin como su representante ya no daban fechas futuras y todo quedaba en suspenso, al menos hasta 2024. Entre finales de 2022 y 2023 solo se lo podía ver en posteos hechos en redes sociales o a través de su vida cotidiana, captada por paparazzi: de vacaciones, en visitas familiares para épocas de fiesta, como la Navidad, y, varios meses después, en algunos eventos deportivos, que son su pasión.

La última producción discográfica de Justin es Justice (2021) y su accidentado tour comenzó a principios de 2022 y tuvo su última actuación realizada el 4 de septiembre de 2022, en Brasil, como parte de una gira sudamericana que también tenía dos actuaciones programadas en el Estadio Único de La Plata, que no llegaron a realizarse.

LA NACION

Temas Justin Bieber