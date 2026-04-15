Dónde queda la mansión de US$16 millones que Justin y Hailey Bieber tienen en California

El fin de semana pasado, Justin Bieber se presentó en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, en California, lo que marcó su reaparición en un concierto después de la suspensión de su gira en 2022. El cantante también fue noticia por la propiedad que posee en la jurisdicción junto con su esposa Hailey. La mansión, valuada en 16 millones de dólares, es una de las viviendas que adquirió la pareja en su extensa cartera inmobiliaria, y está ubicada en un prestigioso club de golf.

Dónde está y cómo es la mansión de Justin y Hailey Bieber en La Quinta, California

A finales de 2023, la pareja realizó la compra más reciente de su cartera inmobiliaria: una mansión en el prestigioso Madison Club de La Quinta, en Coachella, en el estado de California. Con un diseño arquitectónico inspirado en las estructuras francesas, está valorada en US$16,6 millones.

La mansión de US$16 millones que Justin y Hailey Bieber tienen en California

La propiedad de 930 metros cuadrados (10.000 pies cuadrados) está erigida en un terreno de una hectárea de extensión. Fue construida en 2009 y renovada posteriormente, y en su interior cuenta con siete dormitorios y nueve baños.

A su vez, en el exterior se ubica una piscina de dimensiones casi olímpicas y una cancha para practicar actividades deportivas, según la descripción de Elle.

Además del espacio para los propietarios, el terreno cuenta con una casa de huéspedes independiente y un garaje con capacidad para más de una docena de vehículos, rodeados de cipreses italianos centenarios.

La mansión de Justin y Hailey Bieber está ubicada en el Madison Club de La Quinta, en Coachella, California @realestates.tv

Qué ofrece el Madison Club de La Quinta, el exclusivo complejo donde viven celebridades

El inmueble se erige dentro de los límites del Madison Club de La Quinta, que corresponde a una de las comunidades residenciales y de golf más exclusivas y costosas de Estados Unidos.

El lugar cuenta con un campo de golf de 18 hoyos diseñado por Tom Fazio, spa y gimnasio privados, junto con otros servicios. Según su sitio web oficial, el desierto virgen, enclavado entre cadenas montañosas, ofrece kilómetros de senderos para practicar senderismo, montar a caballo y disfrutar de aventuras en bicicleta de montaña, así como áreas de picnic y observación de la naturaleza.

La mansión de Justin y Hailey Bieber se encuentra dentro del club Madison de La Quinta, que cuenta con spa, gimnasio y un terreno para practicar golf Madison Club

La tarifa de iniciación para ser miembro de golf ronda los US$500.000, con cuotas anuales superiores a los US$70.000, según The Luxonomist. Además, el club posee zonas de ocio como cine, mesas de billar, restaurantes y hasta un mercado con fruta fresca.

Junto con Justin y Hailey Bieber, otras celebridades residen en el club, como Kris Jenner, Adele y Kourtney Kardashian.

El club en el que se erige la mansión de Justin y Hailey Bieber también cuenta con otros residentes famosos, como Adele y Kourtney Kardashian Madison Club

Las propiedades de Justin y Hailey Bieber en EE.UU. y Canadá

Aunque su mansión en California es la más reciente de sus adquisiciones, la pareja también cuenta con otros inmuebles en su cartera. Según Elle, Justin y Hailey Bieber poseen las siguientes viviendas en Estados Unidos: