Carla Da Forno: dulce melancolía postpunk

Franco Varise SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de febrero de 2020

Look up sharp: "No Trace", "Hype Sleep", "So Much Better", "Leaving For Japan", "I'm Conscius", "Don't Follow Me", "Heart of Hearts", entre otros / Nuestra opinión: muy buena

Si uno posee cierta predisposición natural por la música con el bajo perseverante, el sonido atmosférico profundo, el pulso postpunk, voces etéreas y baterías electrónicas, no debería dejar pasar, bajo ninguna excusa, a Carla dal Forno. La multiinstrumentista australiana editó Look Up Sharp, un disco de diez canciones que, sin embargo, es el más largo de su corta carrera.

El álbum pasó inadvertido entre los grandes medios musicales por el carácter un poco oculto de Dal Forno: se sabe poco de su biografía (vivió en Berlín y regresó a Melbourne), inclinaciones demasiado nostálgicas en su lírica, bajo perfil y una imagen angelical. Dal Forno toca poco en vivo y elabora una obra paciente y alejada del centro de la industria musical.

Sin embargo, en Look Up Sharp, la australiana terminó de definir lo que en sus producciones anteriores apenas se sugería y que prometía, pero no terminaba de desarrollar. El resultado es sorprendente.

Desde el comienzo con "No Trace" las texturas sombrías que cabalgan a paso de hombre sobre el bajo (el instrumento central de todo el disco) develan un universo misterioso, sin caer en el lugar común del revisionismo postpunk estilo 4AD.

En "Don't Follow Me", un guiño lírico a "A Forest", de The Cure, dispara asociaciones obvias con Emma Ruth Rundle o Laura Sheeran, aunque Dal Forno se despega de sus influencias a través de ciertas pátinas folk en canciones como "Hype Sleep".

En "Push On" hay un giro trip hop que funciona en círculos y nunca arremete hacia ningún estribillo. El acertado uso moderado de los sintetizadores y las máquinas no le restan la dimensión orgánica. Si la lírica puede resultar etérea, gótica y sepia, también existe lugar para situaciones más puntiagudas como el pasaje "fuiste un desastre, me alegro de haberte causado dolor" de "So Much Better". Look Up Sharp es como el inicio de algo más que la continuidad.