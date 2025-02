Carnaval de las Indias: los retratos sonoros de una fauna extinta

Inspirado en el fantástico Carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns nació el Carnaval de las Indias, una pieza que, emulando el formato de la popular suite del compositor francés, reúne en una creación original de música, narrativa y orquesta, los retratos sonoros de una fauna extinta.

“El año pasado, en Ginebra, junto con Marc Migó (el compositor) y Annie Dutoit-Argerich (la actriz-narradora, hija de la célebre pianista argentina) comenzamos a pensar en este nuevo Carnaval”, cuenta en diálogo con LA NACION el pianista Alan Kwiek, iniciador y productor del proyecto que se estrena este domingo 23 de febrero como cierre del festival que organiza la Ciudad de Buenos Aires en el Centro Cultural 25 de Mayo—. “A medida que avanzábamos con la idea, teníamos que decidir el tipo de texto y el idioma que elegíamos para crear el hilo conductor de la palabra. No era fácil dar con una persona lo suficientemente erudita como para captar detalles sensibles, que a la vez llegue al público, y que tenga sentido del humor sin caer en la trivialidad ni invadir el terreno de la música. ¡Y lo encontramos a Gonzalo Demaría, un dramaturgo excelente!”, recuerda Kwiek sobre la génesis del proyecto.

“De no haber sido músico, hubiese sido paleontólogo”, asegura el compositor catalán Marc Migó, en su primera visita a la Argentina. “De pequeño me encantaban los dinosaurios y no he crecido en ese aspecto porque sigo fascinado como si fuera un niño. Desde esa fascinación les hablé a Annie y Alan —ambos dedicatarios de la obra—, les presenté la propuesta de escribir un bestiario de animales extintos que además ofreciera nociones de preservación, que enseñara a apreciar la excepcionalidad de la vida, y a valorar lo que tenemos como la precariedad del clima y la naturaleza, ideas fundamentales que hacen a nuestro siglo. A esto se sumó el elemento esotérico y el carnaval original fue mutando, como un espejo deformante de la pieza de Saint-Saëns, hacia las leyendas y las mitologías de las Américas o de las Indias, un seductor territorio de frontera habitado por criaturas legendarias, entre lo real y lo ficticio.”

Convertida en una especialista de estos formatos donde el recitado teatral se combina con la música, explica Annie Dutoit la ambigüedad de su rol: “Al contrario del Carnaval de Saint-Saëns donde la música fue compuesta sin la previa existencia del texto, que vino a posteriori, aquí la creación avanzó con todas las partes de la mano, en una correspondencia continua que mezcla el humor con los contrastes. Mi rol es bastante ambiguo —afirma la actriz suiza conocida en el medio argentino a partir de sus trabajos teatrales interpretando a Clara Schumann junto al pianista Eduardo Delgado bajo la dirección de Betty Gambartes, y otras piezas en las que colaboró como narradora en el Teatro Colón—. La ambigüedad entre intelectual y poeta, una figura a la manera de los bestiarios medievales donde se asocian la ciencia y la imaginación de cara al Nuevo Mundo. ¡Monstruos, sirenas y criaturas fantásticas! No hay tanta actuación aquí. Es más bien una lectura que destaca el ritmo y el humor fino de la palabra.”

El Carnaval de las Indias se propone, según sus autores, recrear un universo de encuentros entre animales extintos y sobrevivientes humanos, una suerte de sueño o invención nacida de la exuberancia sorprendente descubierta en el continente nuevo.

Crear una música ecléctica y luminosa que refleje la riqueza de ese mundo. Esa fue la consigna de Migó para esta obra que se presentará junto a su Nocturno para piano y violín (con la interpretación de Alan Kwiek y Cecilia Isas, acompañados por Lucrecia Jancsa en arpa), en una única función como cierre del ciclo Cultura de Verano a cargo de un ensamble integrado por una orquesta de cámara (cuerdas, vientos, arpa y percusión), dos pianos y voz hablada. “Es una música ecléctica y permeable a diferentes estilos, con ironías y capas de lecturas, con algo de alucinación y mucho del realismo mágico que captura la luminosidad latina.”

“¡Y después del estreno porteño vamos a llevar este Carnaval a Europa!”, anuncia Annie, con satisfacción al final de la entrevista. Lo vamos a tocar en el Palau de la Música en la ciudad de Barcelona y en compañía de un animal muy interesante: mi mamá.”

Para agendar

Carnaval de las Indias y Preludio. Música y dirección: Marc Migó. Texto y dramaturgia: Gonzalo Demaría. Narración: Annie Dutoit-Argerich. Intérpretes: Camerata Argentina de Cuerdas, Alan Kwiek y Claudio Santoro (pianos) y músicos invitados. Organiza: Cultura de Verano. Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Función: domingo 23 de febrero, a las 20. Sala: Centro Cultural 25 de Mayo. Entrada libre y gratuita, con reserva en la web de la sala.

