Gorillaz anunció su regreso al país con un show en Córdoba

Gorillaz salió de gira en marzo pasado y puso a la Argentina en su agenda de conciertos. Comenzó por el Reino Unido, con actuaciones en Manchester y otras ciudades. Desde entonces, lleva once funciones. El 4 de julio comenzará un segundo tramo del tour que casi no tiene pausas hasta principios de 2027, por escenarios de Europa, Estados Unidos, América Latina y la India. En total son más de sesenta conciertos, aunque la cifra exacta se modifica a diario ya que en su grilla todavía no figura el recital que dará el 26 de noviembre en el Playón Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Desde el jueves 7 de mayo, a las 16, habrá una preventa y al día siguiente se habilitará la entrada general.

La noticia, anunciada antes por los productores locales que la propia banda, también abre otros interrogantes. Si el 26 tocará en Córdoba y el show siguiente que el grupo tiene en agenda será el 1 de diciembre en Asunción del Paraguay, ¿tendrá un rato para darse una vuelta por el festival Primavera Sound que se realizará en Buenos Aires el 28 y 29 de noviembre? Para eso habrá que esperar a que el lunes 11 se haga el anuncio formal de la grilla del festival.

Mientras tanto, por ahora son solo los cordobeses quienes tendrán el privilegio de volver a tener a Albarn y su troupe en suelo argentino, para desandar las canciones de The Mountain, el álbum en cuestión, además de los grandes éxitos del grupo.

Según la productora que publicó el álbum The Mountain es “un extenso paisaje de instrumentos y sonidos, enriquecido con voces, melodías y ritmos adictivos, que abarca una colección de 15 canciones que encarnan la esencia misma del espíritu colaborativo de Gorillaz. El álbum presenta una extraordinaria lista de artistas y colaboradores, incluyendo: Ajay Prasanna, Amaan & Ayaan Ali Bangash, Anoushka Shankar, Asha Bhosle, Asha Puthli, Bizarrap, Black Thought, Gruff Rhys, IDLES, Jalen Ngonda, Johnny Marr, Kara Jackson, Omar Souleyman, Paul Simonon, Sparks, Trueno y Yasiin Bey; así como las voces de amigos y colaboradores que ya han trabajado previamente, incluidos Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Dennis Hopper, Mark E Smith, Proof y Tony Allen”.

Bizarrap durante su participación en el último proyecto de Gorillaz @bizarrap

Y agrega: “The Mountain es una playlist para una fiesta en la frontera entre este mundo y lo que sea que vaya a suceder después, explorando el viaje de la vida y la emoción de la existencia". Producido por Gorillaz, James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr., más Bizarrap (en “Orange County”), The Mountain fue grabado en más de una decena de estudios de Londres, Devon, Mumbai, Nueva Delhi, Rajastán, Benarés, Asjabad, Damasco, Los Ángeles, Miami y New York. El álbum presenta colaboraciones con artistas que cantan en cinco idiomas: árabe, inglés, hindi, español y yoruba.

De ahí que en la portada del álbum se pueda ver a los personajes de Gorillaz en la cima de una montaña y, más arriba, el nombre del álbum escrito en hindi (en ese idioma, “montaña” se dice “parvat”).

Canciones y colaboraciones

-“The Mountain” (feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)

-“The Moon Cave” (feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda and Black Thought)

-“The Happy Dictator” (feat. Sparks)

-“The Hardest Thing” (feat. Tony Allen)

-“Orange County” (feat. Bizarrap, Kara Jackson and Anoushka Shankar)

-“The God of Lying” (feat. IDLES)

-“The Empty Dream Machine” (feat. Black Thought, Johnny Marr and Anoushka Shankar)

-“The Manifesto” (feat. Trueno and Proof)

-“The Plastic Guru” (feat. Johnny Marr and Anoushka Shankar)

-“Delirium” (feat. Mark E. Smith)

-“Damascus” (feat. Omar Souleyman and Yasiin Bey)

-“The Shadowy Light” (feat. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)

-“Casablanca” (feat. Paul Simonon and Johnny Marr)

-“The Sweet Prince” (feat. Ajay Prasanna, Johnny Marr and Anoushka Shankar)

-“The Sad God” (feat. Black Thought, Ajay Prasanna and Anoushka Shankar).