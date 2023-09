escuchar

Después de su comentado reencuentro televisivo con Marcelo Tinelli, regresó a la pista de Bailando 2023 Coki Ramírez. Una vez más, la previa de la cantante cordobesa estuvo basada en el histórico coqueteo con el conductor, que llegó a confesarle que la tiene “en el corazón” y le reprochó sus salidas nocturnas.

“No salgo porque no me da el cuero, me cuesta recuperarme. Solo ensayo, ensayo y ensayo. Solo fui a una fiesta en la que estaba Ángel De Brito, que no paraba de perrear”, se justificó Ramírez. Y, sin embargo, aclaró: “No te estoy dando explicaciones, porque estoy soltera por elección”.

Coki Ramírez y Tato Ortiz en la segunda ronda de Bailando 2023 Prensa América

Aludido, el conductor de LAM dio su versión de los hechos: “Yo la llevé a la fiesta porque me dijo que quería conocer a alguien. No tomó alcohol. Le presenté a un par de personas, pero no le interesaron y se fue para otro lado”, aseguró, pero Coki lo desmintió.

“Estoy sola por elección. No tomo alcohol porque me hace mal a las cuerdas vocales y no salgo de noche”, insistió la participante, e inmediatamente le anunció al conductor que le había traído un obsequio.

“Me estás mirando la boca y me ponés nerviosa, porque siento que en cualquier momento me vas a meter el beso”, se dispersó antes de hacer entrega del regalo. La respuesta de Tinelli fue ambigua: “Yo no soy de dar besos en cámara”.

“Mi amor, hace 13 años que te estoy esperando”, insistió la cantante. Y el conductor le siguió el juego: “Pero que quede en la intimidad, porque hay cosas que, si no, se pierden”. Coki, entonces, le aclaró que no va a ponerse “en la posición de rogarle”, porque ya está “grande”.

“Estamos todos solteros, felices. Chapemos, pero en otro lado. Estoy esperando el pastel de papa que usted me prometió”, encaró Tinelli. Y entonces, la cordobesa decidió que era momento de entregarle su obsequio. “ Tengo una mini búsqueda del tesoro que empieza acá, tenés que sacar el papelito ”, le dijo, señalando su vestido a la altura de la cadera. Tinelli le hizo caso y en el papelito en cuestión había una pista: “Todos se quieren colgar de ellas”.

La búsqueda del tesoro propuesta por Coki Ramírez llevó a Marcelo Tinelli al escote de Moria Casán Prensa América

Entonces, el conductor fue a buscar en el escote de Moria Casán y encontró un nuevo mensaje enigmático: “Su lenguaje son miradas y señas”. Tinelli, entonces, fue en búsqueda de Federico Hoppe. El productor abrió el bolsillo de su camisa y allí había un tercer acertijo. “Son dos personas que hace mucho que están en el programa y están a punto de ser despedidas”, leyó Tinelli, y las cámaras enfocaron a las jefas de coaches, Lolo Rossi y Eugenia López.

Sin embargo, solo se trataba de una broma del conductor que, ahora sí, leyó la nueva pista que lo condujo hacia las bailarinas: “Las flores que embellecen el estudio”. Una de ellas tenía el último papel, que indicaba: “La que millones de personas quisieran pisar”. En la escalera por la que bajan las parejas, entre los focos de luz se encontraba el pequeño baúl que contenía el “tesoro”. Cuando quiso abrirlo, Coki le informó al oído que solo él podía verlo.

Al abrirlo, se encontró con una carta y empezó a leerla en voz alta: “Hola, mi vida...”, pero la cantante le cerró el baúl. Eso no impidió que Tinelli siguiera contando lo que acababa de ver: “Hay una crema. Me da vergüenza todo esto... No sé si es sexual o la que me ponen para maquillarme”, expresó. Y continuó leyendo el mensaje: “Hola, mi vida. Traje la cremita. ¿Cuando...?”.

Después de cantarle al conductor “Por debajo de la mesa”, Ramírez y su bailarín, Tato Ortiz, mostraron su propuesta para esta segunda ronda al ritmo del merengue. Como todas las noches, el primero en dar su devolución fue De Brito. ” Coki, antes de hablar del baile te quería preguntar sobre ese tuit, un poco desafortunado que pusiste con respecto a Maxi [Giudici] y los chicos de Gran Hermano . Te subiste a un comentario de Alfa [Walter Santiago]”, comenzó preguntando.

“Mi tuit no fue dirigido a nadie en particular. Fue al universo. Me da mucha tristeza. De hecho.. ¿Cómo se llama el novio de Juli [Juliana Díaz]? Maxi. Lo llevamos en el auto ida y vuelta, charlamos con él y me pareció una pareja divina. A Tomás Holder me lo crucé en vestuario, le di un beso y estaba con fiebre... El tuit tenía que ver con algo que puso Augusto Tartúfoli sobre las nuevas generaciones. De hecho, a mí me han pasado cosas similares y también a gente muy cercana, así que nunca fue dirigido con maldad. Si se malinterpretó, nada que ver. Yo tuiteo y que la gente interprete lo que quiera ”, se justificó la cantante.

Tanto Moria Casán como Marcelo Polino quisieron saber qué era concretamente lo que decía su mensaje en las redes. “Tartu puso algo referido a las nuevas generaciones, yo asentí y dije que a mí me causaba tristeza porque claramente no está bueno, pero no me acuerdo de que palabras textuales usé”, volvió a justificarse Ramírez. Pero De Brito sí se acordó: “Que no saben ni qué quieren de la vida”.

“Sí, sí, me pasa de conocer un montón de chicos jóvenes que no saben qué quieren. Y lo que puse es lo que pienso”, expresó con fastidio, mientras la pantalla grande reproducía el mensaje del periodista y su respuesta.

Entonces sí, De Brito (7) continuó con su evaluación: “Me gustó la puesta, porque apuntó a algo que venimos pidiendo desde el jurado: que sea sencillo, efectivo, bailado, alegre... Estuvo muy bien Coki en esta gala. Y metieron un gran truco final, pero a cargo del bailarín, no del famoso, que es generalmente el que falla. Estuvieron vivísimos”.

Ante la ausencia de Pampita Ardohain, Aníbal Pachano (7) ocupa esta semana su lugar en el jurado. “A mí esta pareja me gusta. Está muy bien que Coki venga renovada, porque si no, es como vintage. Tiene que cambiar la locución: ya el ‘caaansada’ se lo escuché en maquillaje y es un pelmazo. A esta altura de la vida tiene que decir ‘Estoy divina’, porque los años pasan. Que empiece a cambiar el estado. Basta de estar cansada. Me encanta el bailarín, es un talento. Me gustó el merengue. Buena elección. Lo que sí me parece es que Coki tiene que concentrarse, porque hay momentos en los que se dispersa. Y ese juego que hace de estar cansada, no le pasa cuando canta. Entonces, cuando baila simplemente tiene que reflejar lo que le pasa cuando canta. Que el cuerpo sienta de otra manera. Por ser una cantante es bastante buena como bailarina”.

Moria Casán, la dueña del voto secreto durante esta ronda, indicó: “Me gustó lo que presentaron. Fue un merengue clásico, sin tanto truco y tanta cosa que llega un momento en el que te desarmoniza. Se vio relajado. Recorrieron bien la pista, extraordinario el truco se hizo Tato. ¡Impresionante! Me gusta que hagan lucir a los bailarines. En el caso de Coki, tiene que ser más determinada en todo lo que es movimiento. Si bien logra hacerlo bien y llega a ritmo, falta un punch que me haga sentir que algo pasó. Falta explotar el físico. Por momentos sonríe y por otros tiene cara de tránsito lento”.

Por último, Marcelo Polino (5) afirmó: “Coki está muy preocupada por Milett [Figueroa]. Tenía la ilusión de poder concretar con Tinelli y la definió como ‘la maldita lisiada de la novela’. Dijo que Milett viene a robar el amor del conductor. Con respecto al baile, me gustó la propuesta porque fue simple y alegre”.

