Coldplay realizó su única presentación en Jordania

Con un show vía streaming, la banda presentó su disco

El viernes, Coldplay realizó el lanzamiento mundial de su nuevo álbum, Everyday Life, su octavo disco de estudio, con un concierto vía streaming en Jordania. Será el único show presentación del disco ya que el grupo no piensa salir de gira por el impacto ambiental que generan sus conciertos, dijo Chris Martin, a la BBC.

"No haremos gira con este álbum. Estamos tomándonos un tiempo durante el próximo año o quizás también el siguiente para determinar (no sólo) cómo nuestra gira puede ser sostenible sino cómo puede ser activamente beneficiosa", dijo Martin, cuyo último tour fue durante 2016 y 2017 para promocionar el álbum A Head Full of Dreams que, casualmente, se inició y finalizó en la Argentina.

Por eso, la banda decidió realizar un único concierto presentación en Jordania, para que fuera visto en directo vía streaming a través de la plataforma de YouTube. El inusual show filmado al amanecer y al atardecer en la ciudadela histórica de Aman sirvió como un acto de promoción mundial de su último disco que fue recibido tibiamente por la crítica de su país. Sin embargo, el grupo tiene el acompañamiento de sus seguidores: unos cuatrocientos millones de personas vieron el concierto en todo el mundo, a través del streaming del show en vivo.

La ciudad de la presentación fue elegida por la banda para reflejar la identidad de un disco que mira hacia Medio Oriente y que refleja las preocupaciones de una banda más madura, y con una mayor conciencia social en las letras de su última producción, que hacen referencia a los hijos abandonados de la guerra de Siria y a los refugiados de la contienda en Orphans.

El concierto presentación del disco para unas dos mil personas que pagaron más de ochenta euros se realizó en un lugar con capacidad limitada. Sin embargo terminó siendo un evento de escala mundial.

Hoy la banda participará de un show a beneficio de una ONG ecologista en el Museo de Historia Natural de Londres.Por su parte, Chris Martin formará parte de la gira Gracias Totales- Soda Stereo, que comenzará en Bogotá el 29 de febrero.