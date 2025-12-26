Vestida de Grinch y cantando uno de sus grandes éxitos: el hilarante mensaje de Navidad de Céline Dion

Seguramente hay tantas maneras de celebrar la Navidad como personas en el mundo, pero este año la de Céline Dion seguramente está entre las más originales y extrañas. La cantante publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se la ve sentada junto a una chimenea disfrazada de Grinch.

El clip empieza con Dion cantando uno de sus temas más exitosos, “All by Myself” y luego se la escucha parodiar el monólogo del mítico personaje en el que se refiere a su agenda en la película Cómo el Grinch se robó la Navidad estrenada en 2000, con dirección de Ron Howard y Jim Carrey en el papel protagónico.

“¡Qué descaro el de esos Quién, invitándome con tan poca antelación! ¡Aunque quisiera ir, mi agenda no me lo permitiría! —se la escucha decir, mientras sostiene en su regazo a un perrito con astas como Max, la mascota del Grinch—. A las 4, ejercitar mi voz. 4:30, despertar a mis hijos. A las 5, solucionar el hambre mundial. No se lo digan a nadie. 5:30, hacer jazz. 6:30, cenar conmigo. ¡No puedo cancelarlo otra vez! 7:00, debatir con mis ideas creativas”, enumera de un tirón.

“¡Tengo la agenda llena! —continúa Dion—. Por supuesto, si pospusiera mis ideas creativas para las 9, todavía tendría tiempo para quedarme en la cama y ver videos de TikTok sin parar. O simplemente puedo desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo... ¡Qué aburrido!“, cierra el video, antes de comenzar a entonar “All by Myself” de nuevo: “Cuando era joven, nunca necesité a nadie”.

El icónico tema fue lanzado originalmente por el cantautor Eric Carmen en 1975 y alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100. Dion lanzó su famosa versión de la balada como sencillo antes de su álbum de 1996 Falling into You, y casi treinta años después sigue siendo uno de sus mayores éxitos en todo el planeta.

Muchos de los seguidores de la cantante festejaron su sentido de humor y se alegraron de verla bien. Una de las últimas apariciones públicas de la artista fue durante uno de los shows que Coldplay brindó en Las Vegas, Estados Unidos, en julio.

La ovación que recibió Celine Dion en el concierto de Coldplay

Su aparición causó una fuerte emoción tanto en el público presente como en Chris Martin, el cantante de la banda británica. Ubicada en una platea preferencial del Allegiant Stadium, la legendaria cantante canadiense asistió al show junto a sus tres hijos René-Charles, Nelson y Eddy. Enfocada por las cámaras, Céline acompañó el movimiento de la música con su cuerpo y generó una fuerte emoción en el recinto.

A finales de 2022, Dion recibió un severo diagnóstico que cambió su vida: padece el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico autoinmune que causa rigidez muscular. A partir de ese momento, sus apariciones comenzaron a ser más esporádicas. Es por eso que llamó tanto la atención su presencia en el concierto de Coldplay y el revuelo que se generó a su alrededor, con miles de fanáticos grabándola y hasta una mención honorífica de Chris Martin desde el escenario.

Celine Dion reveló por qué le resulta imposible cumplir su sueño de volver a los escenarios: “Es como si alguien te estrangulara” Captura de pantalla

“Celine, mi hermosa hermana, hacés que mi corazón siga y siga. Sos una superestrella total. ¡Un aplauso para ella!“, exclamó el intérprete de “Yellow”, mientras aparecía la figura de la cantante en una pantalla gigante, despertando una ovación general.

Tras pararse en una señal de respeto hacia sus seguidores, levantar su mano y sonreír ante la multitud, Dion, que reside actualmente en Las Vegas, agradeció cada una de las muestras de cariño que le dio vitalidad en medio de una etapa complicada de su vida, donde la salud pasó a ser prioridad.

Chris Martin y Celine Dion

En ese momento, a pesar de la enfermedad que limita sus movimientos, Dion no solo alegró a los músicos en escena, sino también al público presente que quedó completamente sorprendido ante la presencia de una eminencia de la industria musical.

Ante la viralización de lo sucedido, los usuarios de las redes sociales celebraron el encuentro y le dejaron los mejores deseos a la cantante.