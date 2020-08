Cómo fue la segunda jornada de Cosquín Rock Festival Online

La cantante chilena Cami, una de las gratas sorpresas de la segunda jornada de Cosquín Rock Festival Online Crédito: Cosquin Rock

Sebastián Espósito Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de agosto de 2020 • 23:30

Hubo un tiempo en que los roles de los que estaban arriba y abajo del escenario se trastocaban un poco, se confundían. Pandemia mediante, hoy las cosas de tan claras asustan. En el Cosquín Rock Festival Online sólo vemos a los que están arriba, en escena, tocando para un horizonte vacío. Como si estuvieran probando sonido, los músicos, más que nunca, se aferran a ese viejo eslogan que reza: "sin ustedes allá, nosotros acá, ¿para qué?".

Del otro lado llegan buenas noticias. No estás solo, no estamos solos. Más de 170.000 personas se conectan este sábado y domingo a la web del festival que, con entrada paga, vuelve a ubicar a los músicos sobre las tablas del Luna Park, La Trastienda, el teatro Vorterix y el Roxy, este último consagrado al stand up.

"Somos muy poquitos los que estamos haciendo lo que queremos", exclama Fernando Ruiz Díaz al frente de Vanthra y en el Vorterix. Mientras, en La Trastienda, los Turf deciden empezar su set con la voz en off de un noticiero que cuenta que ya son más de 4000 los muertos por coronavirus en la Argentina. Más tarde es La Joaqui la que apela al micrófono para contar que ella es medio "freaky", que le cuesta sociabilizar y más aún por streaming. Postales que de ser un Cosquín Rock presencial hubieran mutado en otras frases, otros síntomas. Pero esto es lo que hoy tenemos y es mucho más que nada.

Monsieur Periné, desde Bogotá, Colombia Crédito: Cosquín Rock

En streaming y en directo -con excepción de las bandas latinoamericanas que grabaron previamente su participación-, el festival celebra la más particular de sus ediciones, después de conmemorar sus veinte ediciones por partida doble: primero con un regreso a la ciudad de Cosquín y luego con dos intensas jornadas en el aeródromo de Santa María de Punilla.

Al entrar a cosquinrock.net, previo a haber adquirido la entrada y, como consecuencia, el código de acceso al festival, nos encontramos con el típico mapa de un festival de música. Pero no hay que caminar hacia los escenarios sino hacer click y esperar unos breves instantes para que la banda o los solistas aparezcan en nuestra pantalla. En cada caso se puede optar por la cámara principal o algunas de las otras tres que registran cada detalle de los shows. Las excepciones son los shows que llegan del exterior, como la chilena Cami, los colombianos Monsieur Periné, los mexicanos Molotov o los paraguayos Kchiporros, entre otros, que grabaron previamente su participación.

Massacre Crédito: Cosquín Rock

En el Luna Park, Ratones Paranoicos saca a pasear sus clásicos. En La Trastienda y vestidos con trajes blancos como los que utiliza el personal de la salud, Turf hace lo propio. Como unos Flaming Lips porteños, se los ve y escucha en buena forma. Antes de repasar sus hits arrancan con el tema que estrenaron en plena cuarentena (¿o habrá que llamarla curanterna?), "Voy dejando atrás" y después sí ese arsenal de canciones que sabemos y coreamos todos, como la irresistible "Pasos al costado".

Del pop fresco de Zoe Gotusso al trap de Trueno, de la cumbia de Damas Gratis y el reggae de Los Cafres al rock de Massacre, este Cosquín Rock tiene lo que todo festival que se precie de tal debe tener: variedad. ¿Y las sorpresas? Para algunos será la rapera La Joaqui, aquella que canta "quería ser un ángel pero Dios me hizo diabla"; para otros la chilena Cami, un huracán que va del folklore al pop y que sabe muy bien cómo apoderarse del escenario. Es en su faceta más abolerada, más desgarradora que encuentra su mejor versión. Como cuando canta, y le creemos: "Quién trae flores a su propio funeral.... ¿no ves que el amor está muerto y lo vamos a enterrar?". Pañuelo verde en el pie del micrófono, Cami aprovecha la exposición para expresarse: "En Chile se están violando los derechos de la mujer y no hay justicia", señala.

Fernando Ruiz Diaz al frente de Vanthra Crédito: Cosquín Rock

Hay algo de Virus en Surfistas del Sistema, hay un modo "años 80" que les sienta tan bien a ellos como a Silvestre y la Naranja o Bandalos Chinos, por citar a algunas de las muy interesantes bandas nuevas que saben beber del elixir de aquéllos años. A unas cuantas cuadras de su faena o a un click de distancia, como prefieran, Fernando Ruiz Díaz repasa parte del repertorio de Catupecu Machu pero bajo el tamiz de su piel actual, la del trío Vanthra. Suena "Perfectos cromosomas", "Magia veneno" e incluso la versión que grabó con Catupecu de "Manuel Santillán, el León", para uno de los dos volúmenes de Homenaje a los Fabulosos Cadillacs.

Tres de los shows que sufrieron inconvenientes técnicos en la noche de sábado se pasaron para el cierre, más allá de las 22 de este domingo: Attaque 77 (en el Luna Park), A.N.I.M.A.L. (en La Trastienda) y Los Tipitos (en Vorterix). Antes de ellos, dos pasajes bien distintos, pero cada uno con una carga emotiva singular. De un lado León Gieco, haciendo "solo cuatro canciones", contando que sus shows "solían ser de más de dos horas" y mostrando la estampa de Mercedes Sosa que luce en su remera antes de cerrar con "Sólo le pido a Dios". Del otro Trueno, proclamándose "el nuevo rock and roll" y disparando rimas filosas como la que queda sonando aún después de que deje el lugar: "Vos tenés calle, yo tengo escenario".

Ratones Paranoicos Crédito: Cosquín Rock

Pasó el primer Cosquín Rock Festival Online. Será recordado como el que marcó el regreso de los músicos a los escenarios tras casi cinco meses. Ojalá que el próximo sea el Cosquín Rock de siempre, con el otro retorno que anhelamos, el del público.

Postales del día 2

El Kuelgue Crédito: Cosquín Rock

Los Cafres Crédito: Cosquín Rock

Las Pastillas del Abuelo Crédito: Cosquín Rock

Gaia, desde Perú Crédito: Cosquin Rock

Zoe Gotusso Crédito: Cosquin Rock

Surfistas del Sistema Crédito: Cosquin Rock