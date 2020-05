Fito Páez cantó y recordó a Sergio Denis en su segundo show por streaming

El rosarino recordó a Sergio Denis en medio de su concierto Crédito: Roger Kisby

Fito Páez fue de los primeros músicos en encontrar en las facilidades de internet una vuelta artística en medio de la pandemia del coronavirus. El cantante rosarino hizo días atrás su segundo show por streaming, donde cantó alrededor de quince canciones en una hora y media. Desde su casa, invitó a su público a cuidarse, habló de las últimas muertes en el mundo del espectáculo -entre ellas, la de Sergio Denis- y les regaló un concierto con una ajustada selección de sus clásicos. En esta oportunidad, el mismo fue trasmitido no solo por la señal 5RTV de Santa Fe y Radio Nacional y sus 49 emisoras para todo el país sino también por la RAE Argentina para todo el planeta (y en ocho idiomas: portugués, inglés, francés, italiano, alemán, chino y japonés). A su vez, se pudo ver en las redes sociales.

" Gracias por estar allí, por acompañarme, por entender que es un momento complicado y que hay que ayudarse. No hay otra manera . Los tacaños, los jodidos, se van a quedar afuera excluidos, solamente", lanzó como tentempié entre música y palabras. Y agregó: "Las cosas no tienen que volver a la normalidad, tienen que volver a empezar y ser mejores, no me gusta la normalidad".

El músico aprovechó para agradecer especialmente a todos los que están ayudando en "la primerísima línea". "Todos somos importantes, pero hay que agradecer. Uno pone a rodar un poco el mundo en estas condiciones tan aciagas y hay que cuidarse y cuidar al otro. Es lo que toca ahora, ponerse el traje, estar elegante y hacerlo igual", verbalizó.

El concierto

Detrás de su piano, su arma más poderosa contra todo, con anteojos de sol, remera blanca y saco en tonos rojizos, Fito disparó temas inoxidables como "Tema de Piluso", "El amor después del amor", pasando por las emotivas "11 y 6" y "Tumbas de la gloria" hasta la efectista "Mariposa Tecknicolor".

De fondo, un parlante y una lámpara de pie mostraban parte de la vida íntima del artista. "Hoy se fue Sergio Denis. Hace unos días se fue Tom Luppo , nuestro poeta, psicólogo delirante, se nos fue Horacio Fontova , el máximo general de todas las tropas delirantes, y Marcos Mundstock , nuestro precioso Les Luthiers. Nos dejaron un mensaje de risa y de amor. Son todas almas nobilísimas", dijo en alusión a todos los artistas que murieron en estas últimas semanas.

También sonaron "She's mine", "Cable a tierra", "Tus regalos deberían de llegar" y se animó a versionar a Bob Dylan con "I Contain Multitudes" para presentar luego cuatro canciones de su último trabajo, La conquista del espacio (el tema homónimo, "Resucitar", "Todo se olvida" y "La canción de las bestias", cuyo video se estrena el 22 de mayo).

Además aprovechó para recordar anécdotas como fue la grabación de las voces de "La rueda mágica" con Andrés Calamaro y Charly García. "Había dejado todo en el estudio para que escriba y la cante y Charly llegó espléndido al mediodía, se pidió un Bloody Mary, la escuchó porque no la conocía, escribió aquello y la cantó de una manera tan emocionante", reveló.

"Y dale alegría a mi corazón", "Dar es dar", "Yo vengo a ofrecer mi corazón" y "Entrance" fueron parte del repertorio con el que el rosarino le puso un poco de rock a la cuarentena en versión de entrecasa.

Recordemos que el anterior show llegó a tener más de 100.000 espectadores y que se dio antes de que el SADAIC anunciara que se empezará a cobrar un arancel para los shows por streaming -noticia que trascendió el mismo día que Fito hizo su segunda presentación en vivo y que causó el repudio del ambiente artístico-.