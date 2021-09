Con homenajes a Diego Maradona y a Aníbal Troilo, el jueves comienza el Festival y Mundial Tango BA

Con un homenaje a Aníbal Troilo (Pichuqueado) comenzará el próximo jueves, en La Usina del Arte, una nueva edición de Tango BA Festival y Mundial. Será una producción mixta, virtual y presencial, que se extenderá hasta el 26 de este mes, cuando ya estén coronados los ganadores del campeonato de baile. La propuesta para este año incluye clases y exhibiciones de danza, homenajes, charlas, talleres y otras actividades virtuales a través de la web Vivamos Cultura, además de conciertos y espectáculos coreográficos presenciales, que contarán con la participación del Sexteto Mayor, María Graña, Walter Ríos, María Garay, José Colangelo, María Nieves, Karina Beorlegui, Miguel Ángel Zotto, Franco Luciani, Alfredo Piro, la Orquesta Típica Sans Souci, Johana Copes, Claudia Levy, Milena Plebs, Alfredo Piro y Cucuza Castiello, entre otros artistas. También habrá curiosidades, como un homenaje tanguero a Diego Maradona , donde participarán más de 20 artistas.

La apertura del Festival y Mundial será con un espectáculo dedicado a Aníbal Troilo Gentileza

Habrá 35 sedes, entre las que figuran La Usina del Arte, varios centros culturales, el Anfiteatro del Parque Centenario, la denominada “Calle de la Música” (en Chile y Balcarce) y en Diagonal Norte, entre otras. La idea de postergar más de un mes el encuentro (en el calendario de festivales agosto suele estar reservado para el tango) tuvo que ver con la pandemia, las restricciones, las aperturas y la posibilidad de que se puedan hacer la mayor cantidad de actividades en espacios al aire libre.

Para los amantes de la danza, si bien no se realizará el clásico cierre en el Luna Park, habrá 30 parejas compitiendo para la final de Tango Pista y 15 parejas en la categoría Tango Escenario. Cuatrocientas parejas en total participarán en el concurso. Las rondas clasificatorias de Tango Pista serán el 18 y 19 y la semifinal se llevará a cabo el 22. En Tango Escenario, las rondas clasificatorias se realizarán el 20 y el 21 y la semifinal el 23 de este mes.

Para los espectáculos presenciales, las entradas se podrán reservar 48 horas antes de cada actividad, en la web de Festivales de la Ciudad de Buenos Aires .

La nueva directora artística, una excampeona del festival

La bailarina y docente Natacha Poberaj debuta como directora artística, en otra edición de Festival y Mundial que volverá a ser atípica. Si la anterior fue breve y absolutamente virtual, esta podría ser una transición a la vieja normalidad, con un esquema mixto de actividades virtuales y presenciales. Si bien al momento de aceptar un cargo cada postulante presenta sus condiciones, la pandemia seguramente ha condicionado, desde el vamos, el trabajo de la flamante directora.

“Fue así pero igualmente puse condiciones, porque lo primero que pedí fue un trabajo en equipo y eso fue algo que se respetó y cuidó. De hecho, cuento con la presencia de alguien muy idóneo, Gabriel Soria, que estuvo a cargo de ediciones anteriores. Y hay un equipo hermoso de producción y colegas que acompañan en la tarea. Eso se cumplió. Lo que hace la pandemia es marcar un camino nuevo para todos. Lo mejor que podemos hacer es cuidar la salud pero también adaptarnos a esta realidad. En función de eso se programaron actividades presenciales respetando protocolos. También vamos a tener otras virtuales desde la página de Vivamos Cultura. El que no se anime, no pueda o viva lejos, también tendrá una manera de acercarse”.

Si bien La Usina del Arte podrá conservar su estatus histórico de sede principal, como también funciona como vacunatorio, seguramente habrá otros espacios que ganen protagonismo en esta edición. “Vamos a tener actividades al aire libre en lugares emblemáticos de Buenos Aires. También en el Teatro 25 de Mayo, en centros culturales, en museos. Creo que lo mejor que nos puede pasar dentro de este contexto es hacer el festival. En algún momento pareció que no era posible. Pero lo estamos llevando a cabo con sorpresas que, espero, sean gratificantes para todos”.

Natacha Poberaj, la nueva directora del Festival y Mundial de Tango Gestileza Tango BA

Mejor clima (días menos fríos) y más gente vacunada fueron dos cuestiones que la producción tuvo en cuenta para modificar la fecha de inicio (postergarla, al menos, un mes de su calendario habitual). “Quedó muy pegado a las elecciones, pero es lo que hay. Lo importante es tener cintura para que todo salga lindo. Como decía un querido milonguero, Julio Dupláa: ‘No sabemos si baila bien o baila mal, pero es lindo’. Yo creo que a veces las cosas pasan por ahí. ¿Quién tiene la certeza de lo que está bien o mal? Cuando es lindo, es disfrutable, más allá de que los parámetros de belleza sean diferentes para cada uno”, dice Poberaj, que tiene cintura para ponerse al frente del festival, continuar con su actividad en la danza y criar a tres varones en edad escolar.

Natacha es una porteña que comenzó sus estudios en la Escuela Nacional de Danzas. Fue integrante del Ballet Folklórico Nacional Argentino, dirigido por Santiago Ayala, “El Chúcaro” y Norma Viola, y hace más de una década -cuando estaba embarazada de su primer hijo- junto al bailarín Fabián Peralta se consagraron campeones mundiales en la categoría tango salón, en este encuentro tanguero que hoy le toca dirigir. Ahora, el contexto artístico y laboral es complejo.

“Creo que lo más difícil que nos pasó es que no estábamos acostumbrados a lo virtual y tuvimos que hacerlo. Como tanguera amo abrazar a la gente y me costó mucho dar clases virtuales, por ejemplo. El abrazo es fundamental incluso para la vida. Tuvimos que inventar otras maneras de abrazarnos. La prueba está en que, este año, virtualidad y presencialidad confluyen dentro de la competencia. Creo que la virtualidad de la edición del año pasado nos sirvió muchísimo como experiencia para llegar a esta instancia. Casi tenemos la misma cantidad de inscriptos virtuales y presenciales para el campeonato. Esto, de alguna manera, nos está demostrando que nos fuimos adaptando. Y que las ganas están. El streaming de conciertos también nos abrió un camino para llegar a este festival con más experiencia. Todo lo que hacemos en la vida es por única vez. Después podemos reformular, pero será en un contexto diferente. Y soy partidaria de recibir críticas porque eso ayuda a construir. Si sale mal hay que seguir practicando. Como cuando bailás, como cuando practicás un deporte.”

Que este año haya experiencias presenciales no significa que el festival vuelva a sus cánones tradicionales, con el mismo volumen de espectáculos o con ceremonias que se repiten anualmente, como la consagración de bailarines en el Estadio Luna Park. “Este año no lo tenemos. Y no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Pero también tenemos espacios como el Auditorio del Parque Centenario, por ejemplo, que es una de las opciones al aire libre para los espectáculos. Hay cosas que van a llevar su tiempo. Ojalá que podamos abrazarnos dentro del ámbito de una milonga, eso es algo que deseo profundamente, más allá del festival. Soy de ir en el minuto a minuto. Y me parece importante plantear una perspectiva. Pero lo principal es atravesar la experiencia del festival de este año. En eso estamos enfocados ahora”, concluye.

También habrá un homenaje a Maradona en Tango BA

Algunas actividades

Con dirección musical de Fabián Bertero, a las 19.30 del próximo jueves, en el Auditorio de La Usina del Arte se realizará Pichuqueando, el espectáculo que evoca a Aníbal Troilo. Las cuatro bandoneonistas de la orquesta, Eleonora Ferreyra, Natsuki Nishihara, Ayelén Pais y Lucía Ramírez, tocarán alternativamente con el bandoneón Doble AA 20334 que perteneció a Troilo . Como invitados especiales estarán la cantante Sandra Luna y el pianista José Colángelo. También actuarán los bailarines Sandra Bootz junto a Gabriel Ortega. Quienes no asistan a La Usina podrán ver la apertura del Festival y Mundial a través de Vivamos Cultura.

El martes 21, a las 18, en el Parque Centenario, ser realizará un homenaje tanguero a Diego Armando Maradona. Se escucharán temas escritos para el astro y un poema inédito de Horacio Ferrer. Además se estrenará “El Gol del Siglo en tiempo de tango”, compuesto especialmente por el bandoneonista Gabriel Merlino. Actuarán Roxana Fontán, Walter “Chino” Laborde, Alicia Vignola, Hernán “Cucuza” Castiello, Ricardo Marín, el “Cardenal” Domínguez, Gabriel Merlino Ensamble, Cachivache Orkesta, Hernán Reinaudo, Pablo Covacevich, Mauro Caiazza y Marcela Vespasiano, Bruno Tombari y Rocío Lequio, entre otros.

Para el resto de las actividades hay tres circuitos diferenciados: Casco Histórico, Centro y Sur. En la página web del festival se podrán encontrar clases de baile, charlas y conciertos en cada sede, con días y horarios. Estos recorridos comenzarán el sábado en el Casco Histórico, con actividades desde las 15 y un cierre, a las 19, en la esquina de Chile y Defensa, con el concierto Tangos Clásicos Improbables, de Alfredo Piro. Continuará el domingo por la zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires con un escenario central en el barrio de Pompeya y shows en la Milonga del Pueblo, en el centro cultural Salón Sur en Vivo. Y culminará el miércoles de la semana siguiente, en el Centro porteño, con el trío formado por Víctor Lavallén (bandoneón), Pablo Estigarribia (piano) y Horacio Cabarcos (contrabajo) en el Salón Dorado del Teatro Colón.