Coronavirus: Bon Jovi le pondrá barbijo a su nuevo álbum

Do What You Can: Bon Jovi presentó esta semana el video donde agradece al personal de la salud que le presenta batalla al Covid-19

Mauro Apicella 27 de agosto de 2020

Desde que llegó la pandemia de Covid-19, en el ambiente artístico y en la industria de la música los últimos meses se viven como una especie de entreacto que pone una pausa entre lo que fue y lo que será, con el enunciado de una nueva normalidad pero, en el fondo, con la expectativa de volver a la vieja. Sin duda que hay una reflexión acerca de este tiempo y de cómo repercutirá en el comportamiento social futuro. O en las cuestiones más personales y cotidianas. Seguramente para muchos el trabajo remoto llegó para quedarse; por otro lado, la realidad de una industria musical que aceleró definitivamente sus tiempos para instalarse totalmente en mundo digital, con la excepción de ese nicho de adeptos a formatos físicos, como el vinilo.

En este entreacto, mientras que algunos artistas prefieren seguir de largo y evitar cualquier mención (nadie está obligado a hacerlo) otros eligen documentarlo. Esto es, además, un impulso en la promoción de un proyecto personal porque les da mayor visibilidad. Vale tal vez preguntarse el rol que cumplirán algunas canciones dentro de un álbum cuando sean escuchadas una o dos décadas después. Es probable que el disco que Bon Jovi publique el 2 de octubre próximo sea recordado en el futuro como aquel que se grabó en el año del coronavirus y del asesinato de George Floyd. Porque dos de sus canciones harán referencia a estos hechos.

"Dedicado a los héroes cotidianos que luchan para superar esta pandemia", se lee, escrito en inglés, al final del vídeo que subió a sus redes la banda. Y allí se lo ve a John Bongiovi caminando por las calles ahora desiertas de Nueva York, con barbijo (aunque no lo lleve puesto en los momentos en los que se lo ve cantando).

"Do What You Can" se llama el tema y en uno de sus versos dice: "Los neoyorquinos tienen la reputación de ser duros, de ser resistentes. Nueva York superará esto. Nosotros superaremos esto". No es original hacer un tema de este tipo porque muchos lo han hecho, igualmente puede ser leído con un sentido de oportunidad. Pero también como el impulso por hacerlo aun a riesgo de que dentro de un disco, en no mucho tiempo pueda sonar viejo.

"Grabar un vídeo en las calles casi vacías de Manhattan en medio de una crisis global realmente cuenta la historia de 'Do What You Can' desde el lugar en el que yo la viví", dijo Jon Bon Jovi en un comunicado. "Sé que esas calles vacías se parecen a tantas otras partes de Estados Unidos que luchan contra esta pandemia. Pero la historia de los héroes cotidianos que muestran un coraje increíble fue inspiradora de ver y el vídeo, al igual que la canción, aporta mucha esperanza. también", agregó.

Definitivamente, al cantante y a la banda no solo no les importan que el disco quede absolutamente ligado a estos tiempos; incluso, lo prefieren, ya que el nombre del álbum será 2020.Dentro de su repertorio también estará "American Reckoning" que hace referencia a George Floyd.

Originalmente iba a salir el 15 de mayo pero su lanzamiento se postergó para octubre. Mientras tanto, Bon Jovi hace adelantos como el de "Do What Yout Can" que se conoció el mes pasado y que esta semana tuvo el estreno de su video. "Soy testigo de la historia ", dijo Jon Bon Jovi recientemente. "Creo que el mayor regalo de un artista es la capacidad de usar su voz para hablar sobre temas que nos conmueven".