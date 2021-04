Coronavirus: Mick Jagger y Dave Grohl estrenaron una canción que habla de la pandemia

La pandemia, que parece no tener fin con la aparición de nuevas cepas, solo le da un respiro al mundo (lo que no significa una tregua) en los meses de verano. Quizás por eso, la proximidad del calor cambia el estado de ánimo de muchos y genera, incluso dentro del mundo artístico y del entretenimiento, proyectos impensados como la reunión de Mick Jagger y de Dave Grohl (claro, el verano boreal llegará en junio y el hemisferio Norte ya están disfrutando de la primavera). Los “frontmen” de The Rolling Stones y Foo Figherts acaban de subir a Youtube una canción que realizaron juntos, “Eazy Sleazy”

La letra le pertenece a Jagger y habla del tedio del encierro y es Grohl quien se encarga, por su capacidad de multiinstrumentista de hacerla sonar. Más allá de la guitarra de Mick, Dave toca batería (su viejo amor, con el que se hizo famoso en Nirvana), guitarra y bajo, en un tema potente que tiene rasgos absolutamente stonianos, con la impronta que Grohl le supo dar y que llevan al tema hacia la música y la historia de este artista estadounidense.

Hay una gran mezcla de ironía, hartazgo y esperanza en los versos y estribillos de Jagger. Habla de las reuniones por zoom, de los estúpidos bailes en tik tok, de tomar clases virtuales, de los shows y los deportes en los estadios que ya no están. “Demasiada televisión me está lobotomizando. Creo que he engordado. Tomaré otro trago y luego limpiaré la bacha de la cocina.”, entona.

“Es una canción que escribí sobre salir del encierro, con un optimismo muy necesario. Gracias a Dave Grohl por tocar la batería, el bajo y la guitarra, fue muy divertido trabajar con él. Espero que todos disfruten de “Eazy Sleazy”, dijo el septuagenario stone.

Dave Grohl, por su parte, aseguró: “Es difícil expresar con palabras lo que significa para mí grabar esta canción con Sir Mick. Va más allá de un sueño hecho realidad. Justo cuando pensaba que la vida no podía volverse más loca... ¡Y es la canción del verano, sin duda!”, tratando de postular el tema, aunque el verano todavía no comenzó. Pero lo cierto es que se trata de una canción bastante pegadiza.

LA NACION