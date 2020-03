Maroon 5 Fuente: AFP

El desarrollo del brote del Coronavirus en nuestra país provoca que todos los días las autoridades locales tomen nuevas medidas, las últimas las anunció esta mañana el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , quien informó que se decidió prohibir los espectáculos de convocatoria masiva como son los recitales en la ciudad de Buenos Aires.

Con este anuncio se terminó de definir el futuro del show que iba a dar esta noche la banda norteamericana Maroon 5 en el Campo Argentino de Polo: quedó suspendido.

Luego el ministro de salud porteño, Fernán Quirós, en comunicación con el programa de radio #Novaresio910 dejó bien en claro este tema: "El recital de Maroon5 no se realizará. Si ellos todavía no lo saben, se lo confirmaré ahora mismo".

En tanto, la productora del evento consultada por LA NACIÓN no respondió aún sobre el destino del show, si se reprogramará o no y qué pasará con los tickets vendidos.

Esta iba a ser la cuarta vez que la banda liderada por Adam Levine pisara suelo argentino, ya se habían presentado en el Luna Park en 2008; en 2012, en el Estadio Ferrocarril Oeste y en 2016 en el Hipódromo de Palermo . Cada cuatro años Levine y compañía visitan el país y presentan sus nuevos éxitos. Justamente el mes pasado lanzaron su single "Memories", que ya tiene 427 millones de visitas en Youtube.

El grupo que cuenta con una gran lista de hits como "Girls like you", "Sugar", y "This love" tenía pensado pasar por la Argentina para después cerrar su gira sudamericana en Colombia.