Cuándo volverá a cantar Ricardo Arjona en la Argentina y cómo conseguir las entradas

Luego de una prolífica producción musical generada en tiempos de pandemia, Ricardo Arjona decidió salir de gira con sus novedades bajo el brazo y su paso por la Argentina ya está agendado . Será el 5 de agosto de 2022 en el Movistar Arena . El tour se da en el marco de la presentación de una edición discográfica doble, Blanco y Negro. Las entradas estarán disponibles desde el próximo lunes .

En realidad, se trata de un díptico que el cantautor guatemalteco decidió encarar cuando llegó el encierro por el Covid-19. Fueron dos discos los que publicó este año. Primero Blanco, recientemente Negro; y a principios de este mes, hizo un lanzamiento conjunto como disco doble que tuvo como particularidad la búsqueda, sin salir del conocido estilo Arjona (compositivo e interpretativo) de una sonoridad hoy clásica, cultivada hace varias décadas atrás, que fue registrada en los estudios Abbey Road de Londres.

El 3 de diciembre estrenaron las últimas seis canciones que faltaban de Negro para terminar su serie de 14 piezas y así cerrar el díptico. Además de componer y grabar, durante el último año y medio, Arjona también cantó en vivo. Hecho a la antigua fue un recital que produjo en streaming (iluminado por velas) a mediados de este año. Convocó a más de 3 millones de personas (fue el concierto en ese formato más visto en Iberoamérica). Y eso dio pie a la edición de un álbum con ese concierto. Ahora Arjona ya está planificando su 2022. Tienen fechas programadas desde febrero en Europa (España, Reino Unido, Francia, Italia y Suiza), América latina y los Estados Unidos. Hasta el momento ya tiene más de sesenta conciertos. La actuación en Buenos Aires será previa a las que ya tiene agendadas en Santiago de Chile, para fines de agosto.

Antes de que terminara 2020 Arjona había pronosticado un mejor 2021. “Señores, el 2020 nos dejó un par de canas que no teníamos, pero nos dejó la certeza, por haberse portado de manera extraña, de que al 2021 no le queda otra que ser mejor que este. Y lo será, hay una luz enorme al final del camino, esa luz la prendemos nosotros o la apagamos, programemos nuestra actitud para que el año que viene sea mejor que este. Yo los quiero mucho donde quiera que se encuentren y les agradezco inmensamente porque en el confinamiento de este año, a pesar de todo, le echaron un vistazo y le pusieron un oído a las locuras que se me ocurrieron a lo largo de todos estos meses. No estamos para estar de moda, estamos para seguir haciendo lo que hemos venido haciendo los últimos 30 años. Yo me siento mejor que nunca, con muchas cosas por hacer y con la fe de que cuento con un montón de amigos en todos ustedes”. Esas palabras terminaron siendo el mejor augurio para la concreción de proyectos como Hecho a la antigua y Blanco y Negro, el disco doble que ahora tendrá su oportunidad para salir a recorrer el mundo, de manera presencial.

Y mientras se espera su llegada, sus más fervientes fans pueden seguir disfrutando de los últimos videos que viene presentando el cantautor. El más reciente es el de la canción “Mal por ti”.