Momi Giardina vivió una noche inolvidable junto a Ricardo Arjona y emocionó a sus seguidores

La llegada de Ricardo Arjona a la Argentina volvió a despertar una verdadera revolución entre sus fanáticos, que agotaron entradas y acompañaron con entusiasmo cada una de las fechas de su histórica gira en Buenos Aires. En medio de la serie de 14 conciertos que el cantautor guatemalteco realiza en la ciudad, uno de los momentos más comentados del fin de semana tuvo como protagonista a Momi Giardina, quien fue invitada a subir al escenario para compartir un segmento especial del show. La conductora no pudo ocultar su emoción y vivió una noche que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del artista.

El momento se dio durante la interpretación de “Señora de las cuatro décadas”, una de las canciones más reconocidas y celebradas del repertorio de Ricardo Arjona, cuya letra está dedicada a las mujeres mayores de 40 años. Como suele ocurrir en ese tramo del show, el artista invita a una fanática a subir al escenario para compartir un abrazo y acompañarlo en el cierre del tema. Esta vez, la elegida fue Momi Giardina, quien apareció frente a miles de personas.

La emoción de Momi Giardina

Momi Giardina subió al escenario con Ricardo Arjona (Captura: Instagram @momigiardina)

Como era de esperarse, Momi no tardó en reaccionar después de vivir uno de los momentos más especiales de la noche junto a Ricardo Arjona. A través de sus redes sociales, la conductora compartió imágenes y expresó toda su emoción por haber sido elegida para subir al escenario durante el show. “Me acaba de cumplir mi sueño”, escribió, dejando en claro lo movilizante que fue para ella la experiencia.

Las reacciones no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @momigiardina)

El episodio rápidamente generó repercusión tanto entre quienes asistieron al recital como en redes sociales, donde fanáticos del cantante y seguidores de Momi celebraron el encuentro. “La verdadera señora”, escribió Santi Talledo, su compañero de Nadie Dice Nada, mientras que Juli Castro, su hija, expresó: “Qué sueño”.