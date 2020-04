"Da Ya Think I'm Sexy?", un "plagio inconsciente" y una burla a la música disco

Rod Stewart se fue del Carnaval de Río con una melodía en su cabeza que tiempo después se transformó en su gran clásico "Da Ya Think Im Sexy?" Fuente: EFE

Mientras asistía al Carnaval de Río de Janeiro, en Brasil, en 1978, Rod Stewart dice haber escuchado una melodía que quedó grabada en su memoria durante varios meses y que luego inspiró uno de sus temas más reconocidos. De esta manera, el cantante británico admitía en su autobiografía publicada en 2012 el "plagio inconsciente" de la canción "Taj Mahal", compuesta por Jorge Ben Jor, un músico y compositor brasileño que había demandado al artista escocés por infringir los derechos de autor al utilizar parte de su creación en el estribillo de "Da Ya Think I'm Sexy?", uno de sus temas más populares a escala mundial.

Finalmente, la Justicia falló a favor de Ben Jor. De todos modos, y según reconoció el propio autor brasileño, ambos músicos cerraron el conflicto de una manera amistosa, ya que Stewart no sólo decidió donar el total de las regalías del tema a Unicef, sino que además lo interpretó en vivo en un concierto llamado "Muisc for Unicef", celebrado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en enero de 1979.

"Da Ya Think I'm Sexy?" fue lanzado como simple el 10 de noviembre de 1978 (en Argentina se editó como "¿Creés que soy sexy?") con "Dirty Weekend" y "Scarred and Scared" como lados B de las ediciones británica y estadounidense, respectivamente. Compuesto por Rod Stewart junto a Carmine Appice (recordado por su paso por Vanilla Fudge, era su baterista en aquel momento) y Duane Hitchings, el tema funcionó además como primer corte de difusión de Blondes Have More Fun , su noveno álbum de estudio aparecido apenas una semana después.

En tren de confesiones, y más allá de lo ocurrido con la canción de Jorge Ben Jor, Stewart también reconoció algunos años más tarde que "Da Ya Think I'm Sexy?" incorporaba además, en su apertura con sintetizadores, el arreglo de cuerdas de "If You Want My Love (Put Something Down On It)", de Bobby Womack.

Rod Stewart y una imagen del video de "Da Ya Think Im Sexy?

Más allá de estas particularidades, el tema se ubicó en lo más alto de las listas británicas durante una semana, en diciembre de 1978, y transcurrió en esa misma posición durante todo el mes de febrero de 1979, en los charts de Estados Unidos. En el listado de Billboard de fines de ese año quedó como el cuarto tema más escuchado, además de encabezar los rankings de Australia durante quince días consecutivos. Por su parte, la revista Rolling Stone, en su edición norteamericana, la colocó en el puesto 308 en su ranking de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Si bien para Carmine Appice, uno de los coautores del tema, la letra describe "el encuentro de un chico y una chica dentro de un club de baile que, después de las primeras dudas y nervios, deciden irse juntos para terminar teniendo sexo en su casa hasta que ella se va", en una entrevista brindada en 2007, Duane Hitchings, otro de los compositores junto al propio Stewart, brindó una visión más global al respecto: "En realidad, el tema es una parodia del ambiente de las discotecas que se le ocurrió a Rod después del enorme éxito de la película Fiebre de sábado por la noche . En ese momento muchos rockeros pensamos que ya estábamos muertos cuando salieron los Bee Gees cantando en el film y arrasando con todo. No fue algo en contra de ellos. Los Bee Gees eran músicos brillantes, gente realmente agradable y a la que respetamos mucho. Simplemente fue una mirada burlona sobre esa escena musical por parte de un tipo brillante y muy inteligente como Rod Stewart".

Lo cierto fue que, parodia o no, e independientemente de la gran respuesta del público alrededor del mundo, la prensa especializada de aquellos años no tuvo piedad para con el exintegrante de The Faces. Muchos periodistas no le perdonaron haber incluido algunos pasajes de música disco en el tema, "traicionando" así sus raíces orientadas al blues, el rock y las baladas acústicas, amén de que con el transcurso de las décadas fue considerado uno de los mejores ejemplos de fusión entre rock y música disco. No obstante, y como una manera de atenuar aquellas críticas, el hincha más famoso del Celtic en su momento se defendió, argumentando que otros artistas por todos respetados como los Rolling Stones, Paul McCartney, Queen e inclusive Kiss también habían publicado temas con influencias de la música disco.

Como suele ocurrir con todas las grandes canciones, "Da Ya Think I'm Sexy?" pronto tuvo enorme cantidad de versiones interpretadas por artistas muy disímiles, tales como Revolting Cocks, Sabrina, Paris Hilton y Darren Criss para el álbum Glee: The Music, Presents the Warblers . Sin embargo, uno de los covers de mayor suceso fue una remezcla realizada por el grupo británico de tecno house N-Trance para Happy Hour , su segundo álbum, lanzado en 1997. Un año más tarde, esa misma versión formó parte de la banda sonora de la película A Night at the Roxbury , aunque la original, la grabada e interpretada por el inoxidable Rod Stewart, continúa vigente y siendo un pasaje ineludible de sus conciertos alrededor del planeta.