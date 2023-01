David Guetta, el subcampeón del mundo que nos puso previsiblemente a bailar

escuchar

Presentación de David Guetta. Apertura: Balaciano y Zuker. Función: el viernes 6 de enero. Lugar: Movistar Arena. Nuestra opinión: bueno.

Está promediando el show de David Guetta. Paradójicamente, el DJ francés actualmente se encuentra en el número 2 del ranking que diseña la prestigiosa revista del universo de la música electrónica, DJ Mag. Y como número 2, es decir como subcampeón, infla su pecho y dirige sus únicas palabras en castellano de toda la noche: “Soy francés pero se los voy a decir en español, felicitaciones Argentina campéon del mundo”.

Repleto, el Movistar Arena responde a los estímulos, aunque previsibles, que vienen desde el escenario, desde la tarima en la que Guetta dispara sus trucos: ruidos, ruiditos, algunas mezclas previsibles y una escenografía que pone el acento ahí donde él lo necesita: humo, fuego, “visuales” en la enorme pantalla que está en sus espaldas (que en muchas ocasiones lo muestran a él, tan gigante como su ego). Quizás no sea el formato concierto el ideal para su propuesta, que al fin de cuentas es la de poner a todos a bailar (la gente en la platea la tiene más difícil, ya que queda limitada por las butacas). Pero si hay algo que tiene este hombre de 55 años, autor y productor de numerosísimos hits, es experiencia. Le alcanza para redondear una buena performance, aunque no le sobre nada.

El juego de luces y las visuales en la pantalla, aliados del DJ francés Gerardo Viercovich

Con su amiga y protegida Sia inicia la faena de dos horas. Se trata de “Titanium”, gran éxito que todo el público reconoce al primer acorde. Desde las pantallas, los enormes ojos de la enigmática australiana Sia Furler impactan. Se desata definitivamente la fiesta, después de los dos buenos sets de apertura de Balaciano y de Javier Zuker.

Hubo un tiempo en el que hablábamos de french touch y citábamos las bandas de pop electrónico que llegaban desde Francia para estar a la moda. Daft Punk por un lado y Guetta por el otro hicieron que cualquier dejo de esnobismo quedara sepultado y que su música adquiriera la dinámica propia de éxito de masas a nivel mundial. Hoy en día alcanza con ver la cantidad de reproducciones que tienen sus temas en plataformas como Spotify (más de 500 millones para su enorme hit, “I’m Good (blue)”, que canta Bebe Rexha y que él no sólo “pincha” durante su set sino que vuelve a entregar como hit al final de la noche, con el autobombo de remarcar su estandarte de número 1. Así, es justo recordar que el DJ francés estuvo y está en la primera línea de quienes musicalizan toda fiesta que se precie de tal. Pero si alguna vez fue vanguardista, hoy su posición es más conservadora. Quizás por eso se conforme y se limite a disparar un suceso tras otro, como “Feeling Good”, “Love Tonight”, “Whats Is Love?” y ese “levanta muertos” que hizo con Black Eyed Peas, “I Gotta Feeling”, que no solo pone a todos a bailar sino que incluso provoca... ¡un pogo en el campo trasero!

“Sexy Bitch”, “Without You” y ya en el final “Don’t You Worry”, el tema que une a los BEP con Shakira, repitieron las posturas, la mímica y los trucos de David Guetta.

David Guetta abrió el año con una serie de presentaciones en Punta del Este, Santiago de Chile y, el viernes último, Buenos Aires Gerardo Viercovich

Sus increscendos, el suspenso seguido del estallido que lleva al éxito, los brazos en alto y la idea de no bajar siquiera un instante, aunque por momentos se confunda aturdir con entretener, llevan al DJ francés a morir con la suya. Dirá cosas como “Es un fiestón”, preguntará si estamos listos para sentir, volverá a felicitarnos por el título mundial y nos deseará un muy buen 2023. Él cumple con lo que se espera de él, aunque a muchos nos quede gusto a poco en la boca.

A brindar por el regreso grande de la música electrónica, que pondrá sobre el Luna Park a Tiësto, el 16 de febrero y sobre el Estadio Único de La Plata a Calvin Harris, el 4 de marzo. ¿Volverán también las grandes fiestas?