De los Ramones a Motörhead: las canciones navideñas menos pensadas

En este 2021 se cumplieron diez años desde que la canción más famosa de la Navidad fuera declarada Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Aunque se podría pensar que es una pieza anónima, tiene autor y compositor. La compuso a principios del siglo XIX el maestro de escuela austríaco Franz Zaver Gruber y le puso letra en alemán el sacerdote Joseph Mork (por eso su nombre, Stille Nacht, heilige Nacht, es en ese idioma). En castellano se la conoce como “Noche de paz, noche de amor”, en inglés como “Silent Night”. El villancico se estrenó el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás de Oberndorf, Austria.

Claro que no es el único villancico que suena en épocas navideñas. Aunque no tenemos el hábito en nuestro país es una costumbre en Estados Unidos y en Europa el lanzamiento de discos y canciones navideñas cada vez que se acercan estas fechas. Muchos intérpretes acopian en su catálogo discográfico algún disco temático de estas características o, al menos, algún villancico como bonus en alguno de sus álbumes. Y claro que también hay rarezas inspiradas por la Navidad. Para empezar, la versión que Sumo publicó en su disco After chabón, de 1987, que comienza con el texto original, en alemán, y luego vuela desde la imaginación de Luca Prodan.

Ike y Tina Turner

“Merry Christmas Baby” es un tema escrito por Johnny Moore y Lou Baxter que se grabó por primera vez en 1947, por Three Blazers. La canción tuvo muchas versiones, pero quizá la de Ike y Tina Turner sea una de las mejores. Un R&B que suena espontáneo (el registro parece que fuera de un recital, con un sonido muy del “vivo”). Se publicó en 1964, como lado B del single “Ooh Poop A Doo”.

Versiones inesperadas

En 1976, el grupo Jethro Tull publicó un EP llamado Ring Out, Solstice Bells, previo al lanzamiento del álbum Songs from the Wood, editado un año después. De hecho, el tema que le dio título al EP luego pasó a formar parte de Songs from the Wood. Aunque fuera (como su nombre lo indica) una celebración del solsticio de invierno (en el Hemisferio Norte) “Ring Out... ” tiene cierto tono de canción navideña en la música que acompaña el juego vocal de Ian Anderson y John Glascock.

La tarantela del burrito Dominic

“Dominick the Donkey” es una canción navideña de Ray Allen, Sam Saltzberg y Wandra Merrell que grabó Lou Monte en 1960, para Roulette Records. El tema habla del burrito que ayuda a Papá Noel a llevar regalos desde Brooklyn a los niños de Italia. La música se asemeja a una tarantela.

Esta noche no pelearemos

The Ramones (sí, esos que en la Argentina supieron ser como The Rolling Stones), publicaron su disco Brain Drain en 1989. Al último track lo dejaron reservado para una canción navideña (o de reconciliación en época navideña): “Merry Christmas (I Don’t Want to Fight Tonight)”.

Bing Crosby, David Bowie y... Lemmy

El consagrado crooner Bing Crosby hizo varios especiales navideños para televisión. Convocado por la CBS para el Merrie Olde Christmas de 1977, compartió la escena con David Bowie, el 11 de septiembre de ese año. Sin embargo, Crosby no llegó a verlo editado (falleció cinco semanas después, el 14 de octubre). La versión que hicieron de “The Little Drummer Boy (Peace On Earth)”, quedó como un tributo póstumo. Varias décadas después, la pandemia que ha trastocado la imaginación de muchos hizo que Brian O’Connor escribiera, produjera y dirigiera un clip de animación que circula en YouTube desde diciembre de 2020. Aunque la estética sea totalmente diferente, tiene cierto humor que puede recordarnos al de Beavis and Butt-Head de los noventa. Crosby y Bowie se reúnen en torno al piano para cantar “The Little Drummer...”. Pero, ¿Qué pasaría si el que toca a la puerta es Lemmy Kilmister (nacido en la Navidad de 1945) y sus muchachos de Motörhead, que traen una versión del tema de Chuck Berry “Run, Run, Rudolph”?

El señor Navidad

Si Bing Crosby fue una especie de Señor Navidad al momento de buscar referentes para los villancicos de la segunda mitad del siglo XX, entrado ya el XXI hubo otros que tomaron la posta, el legado y hasta la invocación. En 2012, Michael Bublé hizo una versión (virtual) a dúo con Crosby de “White Christmas”, de Irving Berlin, aquella que Crosby había grabado por primera vez setenta años atrás, en 1942, y que figura en el libro de los récords Guinness como el villancico grabado más vendido de la historia .

Un 25 de diciembre...

No todos los temas de la época de Navidad tienen finales felices. En su disco Blue Lights in the Basement (1977), Roberta Flack grabó con su voz dulcísima el tema “25th Of Last December” en el que habla de un amor que ya no está: “Muchas razones para recordar el 25 de diciembre pasado. Como se siente cuando me abrazarías, con tus brazos amorosos. Ahora el verano vino y estas lejos. El día de Navidad no es el mismo. Supongo que lloraré por mi dolor.”

Navidad sin ti

The Ready Set es el proyecto electro pop que fundó Jordan Witzigreuter en Fort Wayne, Indiana, en 2007. El joven, heredero del sonido de la primera década de este siglo, tiene un par de títulos en su haber que evoca la época navideña: “Wonderful Christmastime”, que es absolutamente naíf, y “I Don’t Wanna Spend Another Christmas Whithout You”, que no lo es tanto.