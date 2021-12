Fabián Gianola: una nueva denuncia de acoso pesa sobre el actor

Este martes por la tarde, Fabián Gianola finalmente decidió declarar en la causa por abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal. El actor presentó un escrito de 26 páginas donde se declara inocente y se refiere a sus denunciantes como “psiquiátricas”. Este miércoles se conoció el testimonio de una nueva denuncia, en este caso de Griselda Sánchez, quien habló con el programa de eltrece Nosotros a la mañana.

Con respecto al escrito presentado por Gianola, el mismo comienza de la siguiente forma: “En primer lugar, quiero manifestar que niego enfática y categóricamente todos y cada uno de los hechos que se me imputan en este proceso, tanto los referidos por la Sra. Fernanda Meneses como los descriptos por la Sra. Marcela Viviana Aguirre. Los siete hechos que se han puesto en mi conocimiento al momento de llevarse a cabo el acto procesal referido en el punto anterior no han ocurrido y soy completamente inocente de dichas imputaciones”, dice la declaración que Carlos Monti leyó en el ciclo de eltrece.

“Entiendo el móvil por el que dos personas inescrupulosas, luego de relacionarse laboralmente conmigo y no habiendo obtenido el crecimiento que ambicionaban, buscaron instalarse en los medios de comunicación para acceder a mayor fama a partir de estas mendaces denuncias que me perjudican en forma integral. Digo ‘integral’ porque han menoscabado mi buen nombre y honor, mi paz, mi felicidad, mi estabilidad emocional, mi familia, mi trabajo y mi dignidad”, continúa el escrito presentado por el actor en la Justicia.

“A esta altura de los acontecimientos considero que incluso la Sra. Fernanda Meneses puede estar transitando desde hace algunos años alguna patología psiquiátrica, ya que ha escalado en distintas formas de violencia de sus vínculos, agrediendo, amenazando, gritando, insultando y denunciando mendazmente, lo que le ha originado muchos procesos penales en su contra y en el fuero de la familia, imponiéndole en muchas oportunidades medidas cautelares restrictivas, similares a la que ahora se me impone a su respecto, pero en aquel caso en relación a muchos de sus familiares y de terceras personas”, relata.

Tras 15 años, Griselda Sánchez se animó a denunciar a Fabián Gianola Hernán Zenteno - LA NACION

“Soy un ser humano, sufro, me duele lo que pasa. Me duele porque es mentira y porque en algún momento de mi vida sentí mucho aprecio por estas dos mujeres- más por Meneses-, compañeras de trabajo a las que-como lo haría cualquiera en mi situación- traté de ayudarlas. Luego, la vida y sus propias oportunidades no fueron las que ellas esperaban, los trabajos se acabaron, las situaciones económicas se tornaron más difíciles, las posibilidades de nuevas contrataciones cayeron y aquello en lo que uno hubiera querido poder ayudarlas no se concretó”, remata deslindándose de toda acusación.

Griselda Sánchez: el nuevo testimonio

Al tomar conocimiento de la denuncia de Meneses y Aguirre, Griselda Sánchez tomó impulso y decidió hablar. Tras haber hecho la denuncia en el mismo juzgado para unir fuerzas con el resto de las víctimas, la actriz y directora de cine contó los motivos que la llevaron a hacer pública su propia experiencia. “La denuncia la hice cuando vi su video. Mis amigos -que sabían lo que me había pasado con él hace muchos años- me empezaron a escribir cuando empezaron a aparecer estas denuncias. Me decidí a hacer algo cuando vi cómo él trataba de locas a las chicas. Es lo que se hace cuando una mujer se quiere defender, se la trata de loca. Me pareció muy doloroso y decidí apoyar a estas mujeres con dolor (…) Mi detonante fue ver cómo ejerce abuso psicológico sobre esas dos chicas.”, expresó Sánchez vía Zoom.

Respecto a los motivos por los cuales no lo denunció antes, Sánchez explicó: “En ese momento no existía la posibilidad de denunciar estas cosas, no era una costumbre, uno tenía que callar. ‘Así son los hombres’; ‘Así es el medio’; ‘Vos no podés hacer nada porque sos nueva y el ya tiene una posición en el medio’, me decían”, recordó la exparticipante de Gran Hermano con dolor.

“Que se empiece a hablar de abuso, de acoso porque hay muchos niños, mujeres y hombres jóvenes que sufren esto. Que no de vergüenza. El otro día yo le decía a mi marido: ‘¿por qué soy yo la que tengo vergüenza y no él?’”, agregó entre lágrimas.

Minutos después, Griselda Sánchez se animó a relatar su experiencia. “Yo en su momento era madre soltera, tenía 22 años, venía de una provincia a probar suerte. Era un blanco fácil. El acoso era besarme y hacerse que era sin querer, toquetear, pasar por un decorado y apoyar. Lo más humillante era tener que ir a pasar letra a su camarín, con él en ropa interior y las piernas abiertas en una posición de gorila macho muy extraña. Era todo muy confuso. Yo siempre me quedaba relojeando la puerta, ¿está abierta, cerrada, puedo salir corriendo?”, recordó angustiada.

“Cuando me hacía algo trataba de correrme, sacar el cuerpo. Esto fue hace 15 años y creo que lo puedo decir porque hoy me encuentro en otro lugar de la vida, muy fuerte, contenta, logrando trabajar de lo que me gusta en cine. Pero tal vez si me encontrara más desvalida no sé si hubiese tenido la fuerza para hacerlo. Admiro mucho más que lo hayan hecho”, repitió.

Antes de despedirse, Sánchez, a quien representa el abogado Mario Baudry, comentó que “se sacó” un peso de encima. “Yo creo que él ni siquiera se acuerda de mi cara. Tengo esa sensación de invisibilidad. Deben haber sido tantas las mujeres a las que les hizo esto (yo conozco a tres mujeres que no lo van a denunciar porque no se animan). Quiero devolverle la pelota, no quiero más que sea un tema mío. Siempre llega un momento del año que me acuerdo y me pongo triste; no quiero, ya está. Que se quede él con esto porque es suyo, yo no tenía por qué sufrir esto”, concluyó conmovida.