Jorge Rial confirmó que dio positivo en Covid: “Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar”

Jorge Rial contó este miércoles, a través de su cuenta de Twitter, que contrajo Covid y contó cómo atraviesa la enfermedad, al tiempo que aclaró que su esposa, Romina Pereiro, dio negativo en el testeo.

“Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones”, publicó el conductor este mediodía en su cuenta de Twitter. “ Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, ¡sigan cuidándose y vacúnense! Por ustedes y los demás ”, escribió Rial.

“Me lo detectaron hoy a la mañana”, le escribió luego el periodista a Rodrigo Lussich, su sucesor en la conducción de Intrusos. “Romi, negativa”, agregó, mientras en la mesa recordaron que la nutricionista tuvo Covid en febrero de este año. Sofía Caram será la encargada de reemplazar a Rial en Argenzuela, el ciclo que conduce de lunes a viernes, de 17.30 a 20, por Radio 10.

Lussich aprovechó para contar en ese momento que ayer también charló con Rial por una situación a la que catalogó de “insólita”. Lo que sucedió es que Rial publicó en la tarde del martes, en sus redes sociales, que había perdido a India, su perrita, una bulldog francesa de cuatro meses que es sorda, en la zona donde viven, en Belgrano R. “Da la casualidad que a la perra la encuentran familiares míos, algo realmente insólito”, contó el conductor.

Quien halló a la mascota fue la nueva esposa del excuñado del conductor de Lussich. Marcela Baños en ese momento se mostró sorprendida porque ella también compartió el posteo de la perra extraviada sin saber que se trataba de India, la perra de Rial.

Antecedentes

En abril de este año, Pereiro le rogó públicamente a su esposo que priorice su salud y no concurra al canal América, donde en ese momento todavía conducía su programa TV Nostra.

Pereiro -ausente en las emisiones de Mañanas Públicas por aquel entonces- salió al aire vía zoom sobre el final del programa para contar sobre el cuadro de faringitis que la obligó a guardar reposo por unos días. Y en el mismo contexto de la charla, el conductor del programa Gabriel Corrado la consultó por la salud de Rial: “Jorge está bien, yo quiero aprovechar para hacer un pedido público: le queremos pedir que se quede en casa, que no se exponga, que no salga”.

Más adelante, la nutricionista agregó: “No es un momento para las personas que tienen alguna complicación, él tiene factores de riesgo asociados, todavía no está vacunado. Hablo por mí y por sus hijas”.

Por último, Pereiro profundizó sobre el por qué del pedido frente a la vista de Rial, que escuchó a su pareja en vivo: “Siempre lo apoyamos en todos sus proyectos y queremos que le vaya bien, está con un programa nuevo y muy entusiasmado, pero la salud está primero. Queremos que se quede en casa. Ayúdenme a pedirle”.