Demi Lovato conducirá un programa de entrevistas para hablar “con franqueza de temas difíciles”

Demi Lovato finalmente tendrá su programa de entrevistas. The Demi Lovato Show fue un proyecto inicialmente pensado para Quibi, pero finalmente se conocerá por el canal de transmisión gratuita, con publicidad, Roku. Los nueve episodios de The Demi Lovato Show, con la estrella del pop presentando una variedad de invitados famosos y expertos, están programados para estrenarse el 30 de julio, exclusivamente en ese canal. Así lo informó esta tarde Variety.

El programa de Lovato abordará “algunos de los temas sociales más atrevidos de la actualidad en discusiones francas y honestas”, según anticipó Roku. Los invitados de la serie de formato corto incluyen a Jameela Jamil, Lucy Hale y la estrella transgénero Nikita Dragun. Próximamente se anunciarán más invitados. En cada episodio, de 10 minutos, Lovato dirigirá discusiones sobre una variedad de temas que incluyen reforma policial, feminismo, derechos trans, positividad sexual, salud mental y ovnis.

“Algunas conversaciones pueden ser difíciles, pero nunca he tenido miedo de hablar con franqueza sobre las cosas”, dijo Lovato en un comunicado sobre el programa de entrevistas. “Queríamos crear un espacio que normalizara vivir tu propia verdad, donde las personas puedan hablar, participar y, lo que es más importante, aprender juntas. Hay algo terapéutico en tener discusiones crudas con las que la gente pueda identificarse y con The Demi Lovato Show ningún tema estará prohibido. Todas las opiniones serán bienvenidas. Estoy muy emocionada de que la gente vea cómo se desarrollan estas conversaciones en The Roku Channel“.

Demi Lovato tendrá su propio talk show Captura Instagram

Quibi había anunciado que comenzaría a trabajar en la producción de este ciclo en febrero del año pasado. El nombre tentativo era Pillow Talk With Demi Lovato. Sin embargo, con el cierre de Quibi, el nuevo canal que pagó cerca de 100 millones de dólares para adquirir sus activos, tomó un conjunto de más de una decena de proyectos que ahora se conocerán como Roku Originals.

LA NACION