El video con el que los Jonas Brothers confirmaron su regreso a Camp Rock

Camp Rock 3 ya está en producción y marcará el regreso de los Jonas Brothers como los integrantes de la banda ficticia Connect 3, además de asumir el rol de productores ejecutivos. El anuncio fue realizado por Kevin, Joe y Nick a través de un video en Instagram, donde confirmaron que ya trabajan en esta esperada continuación de la saga musical juvenil.

Las primeras imágenes de Camp Rock 3

Por su parte, desde el Instagram oficial de Disney escribieron junto a un video de los famosos hermanos: “¡Estamos de vuelta! Camp Rock 3 ya está en producción". La nueva entrega, que se estrenará a través de Disney+ y Disney Channel, también contará con Demi Lovato como productora ejecutiva —aunque aún no se confirmó su presencia en pantalla como Mitchie Torres— y con Maria Canals-Barrera retomando su papel de Connie, la madre de Mitchie.

La historia de Camp Rock 3 se centra en el regreso de Connect 3 al mítico campamento musical tras una desilusión profesional: la banda pierde a su acto de apertura para la gira de reunión que planeaban. Con la necesidad urgente de encontrar a un nuevo telonero, los hermanos deciden darles a los jóvenes campistas la oportunidad de audicionar, lo que convierte a Camp Rock en un escenario de sueños, rivalidades y sorpresas.

Este es el elenco oficial de Camp Rock 3, con el regreso de los Jonas Brothers y María Canals-Barrera

A partir de esta competencia, los participantes deberán demostrar no solo su talento musical, sino también su capacidad de trabajo en equipo y su pasión por la música, lo que desencadenará tensiones, alianzas inesperadas y romances que pondrán a prueba tanto la amistad como la perseverancia. El campamento se convertirá en un lugar donde cada joven lucha por brillar, pero también descubre el verdadero valor de la creatividad, la autenticidad y la unión.

El elenco juvenil incluye a Liamani Segura, Hudson Stone, Lumi Pollack, Malachi Barton, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean, quienes darán vida a los nuevos campistas. La dirección está a cargo de Veronica Rodríguez con guion de Eydie Faye, y el rodaje se realiza en Vancouver, Canadá.

En la saga Camp Rock, Nick Jonas interpreta a Nate Gray, el hermano menor de Shane (Joe Jonas) y Jason (Kevin Jonas) (Foto: Instagram @disneyplus)

Cabe destacar que Camp Rock nació como una película original de Disney Channel estrenada en 2008, pensada como la respuesta de la compañía al fenómeno de High School Musical. La historia sigue a Mitchie Torres (Demi Lovato), una adolescente que sueña con ser cantante y logra asistir al campamento musical más famoso del verano. Allí conoce a Shane Gray (Joe Jonas), una estrella pop arrogante que intenta reencontrarse con su pasión por la música. El film fue un éxito inmediato en Estados Unidos y se convirtió en uno de los debuts más vistos del canal.

Joe Jonas es el protagonista principal y cantante líder de Connect 3 (Foto: Instagram @disneyplus)

El fenómeno no fue solo televisivo, también musical. La banda sonora de Camp Rock arrasó en ventas y posicionó a Demi Lovato como nueva estrella juvenil, mientras los Jonas Brothers consolidaron su fama internacional. Canciones como “This Is Me”, “We Rock” y “Play My Music” se convirtieron en himnos de la época, y el tema principal alcanzó el Top 10 del Billboard Hot 100.

Kevin Jonas es el hermano mayor y guitarrista de Connect 3 (Foto: Instagram @disneyplus)

Ante semejante impacto, en 2010 llegó la secuela: Camp Rock 2: The Final Jam. En esta segunda entrega, los campistas tuvieron que enfrentar a un campamento rival, Camp Star, en una competencia musical que elevó la tensión y la rivalidad. El estreno alcanzó más de ocho millones de espectadores, con temas como “Wouldn’t Change a Thing”, un dueto entre Demi Lovato y Joe Jonas, aunque no alcanzó el mismo furor que la primera película.

Ahora, 17 años después, Disney retoma la saga con Camp Rock 3, actualmente en producción en Vancouver y con gran expectativa por el regreso a la actuación de los Jonas Brothers, y las dudas sobre si Demi Lovato aparecerá frente a cámara.