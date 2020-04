Dtoke, referente del freestyle, cuenta cómo pasa las semanas de aislamiento entre la escritura y la Playstation, y del primer evento por streaming de la cuarentena en el que se presentará esta noche Crédito: Gentileza Movistar Fristyle

"La vengo llevando bien, se podría decir. No me puedo quejar porque no me falta nada, pero es complicado para todos", dice Dtoke, pionero y leyenda viva del freestyle, sobre sus días de cuarentena. "No estoy desanimado, pero sí con un poquito de bronca. Tenía proyectado un año muy bueno con varias actividades y un cambio de chip en la cabeza sobre un montón de cosas que quería seguir mejorando. Este freno indeterminado impide proyectar".

¿Qué hacés para entretenerte durante la cuarentena?

Estoy escribiendo un poco. Me siento, pongo unos beats y hago freestyle. Escribo barras y aparto las que me gustan para tener ideas y en base a eso poder desarrollar canciones. Después meto un poco de Play. Jugaba bastante al UFC 3, llegué a estar puesto 13, 14 de Latinoamérica. Ahora tengo la mano congelada, pero le estoy metiendo al FIFA. Me enganché pero no juego bien todavía, siempre fui del PES. Además reactivé mi cuenta de Twitch. Mandé a pedir una cámara para conectar a a la Play, por ahí cuando me llegue me ponga a transmitir.

Hoy vas a estar en el Movistar Fristyle junto a Dani, NTC y Roma ¿Cómo va a ser? ¿Qué te parecen todos los eventos por streaming que aparecieron?

Mirá, es bastante nuevo para todos. Va a ser divertido. Son algunos retos, juegos. Vamos a hacer un poco de freestyle, algunas pruebas para entretener un rato a la gente. A mí hay cosas que me divierten mucho del tema del streaming. Con respecto a las batallas, siempre te voy a decir que para mí es mejor el escenario o un estudio, así que imaginate desde una casa. Más allá de eso, creo que está bueno que se transmita porque la gente que ya no sabe qué hacer se mantiene enganchada.

¿Qué te parecen las medidas que tomó el Gobierno hasta ahora?

Me parecen muy acertadas. Uno piensa a veces y habla de cómo son las medidas, pero hay que estar en ese lugar. A veces no sabemos qué hacer con nuestras vidas, siendo una persona con una casa, un trabajo, un auto... ¿sabés lo que es tomar decisiones para más de 40 millones? Creo que fue rápido y sólido lo que se hizo y los números hablan de que todavía acá estamos dentro de todo bien.

¿Cómo veías el panorama de las competencias de freestyle durante este año antes de que arranquen las cancelaciones por el coronavirus?

Red Bull, FMS y God Level son tres franquicias y ligas distintas que venían siendo súper exitosas, con muchos shows distintos. Este año iba a ser una locura. Para mí iba a existir una grieta en el circuito del freeestyle entre los raperos y los freestylers. Creo que se iba a notar mucho esa diferencia. No una grieta mala, pero el público iba a ponerse de un lado o del otro. Está buenísimo para mí que pase eso. El freestyle creció de forma desmedida y atrajo un montón de espectadores nuevos y competidores que no son raperos pero que batallan con mucho talento.

Hay gente que sabe improvisar, que es buena rimando, que puede ir al tiempo del beat, pero solo sabe freestylear. Y hay gente que hace lo mismo pero rapeando, para mí es algo más, algo extra. Pero bueno, es una cuestión ideológica que no todos lo ven de la misma forma, está bueno que haya diversidad.

En la final de la FMS del año pasado hiciste algo que va a quedar en la historia de la liga cuando te dejaste perder contra Klan ¿Eso fue algo premeditado o se te ocurrió en el momento?

Estamos ahí para hacer un show, para transmitir cosas. Uno trata de que la gente se lleve un lindo recuerdo, una experiencia sensorial. Eso que te pasa cuando se erizan los pelos o sentís que tenés que gritar. Después hacer cuentas de quién usa mejor las estructuras, quién gana y pierde es otra cosa. Obviamente llegué al estadio sabiendo que si le ganaba a Klan lo dejaba en posición de descenso. Después yo salí a rapear improvisando. Hasta que no me subí ahí arriba no sabía que iba a hacer, fue saliendo en el momento. Estuve todo el tiempo en duda. Lo termine de definir porque sentí que Cacha le estaba entregando la batalla a Nacho en un momento y dije: 'Si van a jugar así...'.