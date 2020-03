Dua Lipa publica su segundo disco, Future Nostalgia Fuente: Archivo

"El pop debe ser divertido", dijo Dua Lipa en una entrevista que concedió a fines del año pasado. Unos meses después aparecería llorando desconsolada en su cuenta de Instagram por la filtración de los temas de su nuevo disco , Future Nostalgia , como si ese percance pudiera perjudicar en algo una carrera apoyada por una poderosa compañía multinacional (Warner) que dispuso todo su arsenal de marketing para empujar la carrera de esta joven de 25 años nacida en Londres que ya ha sido señalada por la prensa como "la Madonna de la generación Z".

Etiquetas y exageraciones al margen (Madonna tiene casi cuarenta años de carrera y grabó catorce discos, muchos de ellos realmente muy buenos), Dua Lipa ha logrado, en muy poco tiempo, transformarse en una posptar de fuste con un solo disco editado, un marcado perfil de "celebrity" y provocaciones al uso como la historia de Instagram en la que se deja ver con otra estrella flamante, la española Rosalía, en un club de strippers de Los Ángeles al que fueron a divertirse después de la ceremonia de los Grammy . Una imagen tallada con mucha dedicación que sintetiza ajustadamente el canon de la belleza hegemónica y la apelación insistente en las letras de sus canciones a las desventuras de la vida amorosa, que siempre son un anzuelo para el público adolescente, completan una receta que no por repetida deja de funcionar con eficacia en el terreno del mainstream .

Pero en esa fórmula hay también un ingrediente clave, vale la pena remarcarlo, la destreza vocal de esta chica de origen kosovar, cuyo padre lideró un popular grupo de rock balcánico (Oda) y luego se transformó en un profesional del marketing que estuvo involucrado en la organización en su país de conciertos de raperos como Method Man, Snoop Dog y 50 Cent que, tal como ha contado ella misma, dejaron una huella en su memoria. Dua Lipa canta muy bien y tiene, por decirlo de un modo ligero, mucho más onda que Adele.

El gran salto de esta joven artista que se ha confesado fan de Chris Martin (Coldplay) se produjo hace apenas dos años con la aparición de su LP debut, titulado con su nombre y convertido muy pronto en el disco de una artista femenina que mayor número de descargas consiguió en la historia de Spotify. Hoy se ubica sexta en el ranking de popularidad de esa plataforma y tiene ahí casi 16 millones de seguidores. El motor que impulsó ese suceso fue "New Rules", un pegadizo single de house tropical que fue interpretado como un himno del empoderamiento femenino. Fue la primera canción de Dua Lipa que alcanzó el número uno en el Reino Unido y hoy tiene 2 billones de visitas en YouTube.

En el recién aparecido Future Nostalgia , cuyo título es por demás explícito en cuanto a su horizonte sonoro, la inglesa continúa la senda de la "mujer alfa" (como ella misma se ha definido) que recicla a su manera (con nuevas herramientas tecnológicas y nuevos conceptos de producción) la música que la acompañó en su adolescencia: No Doubt, Blondie, Jamiroquai, Outkast... El ambiente natural de su repertorio es la pista de baile, y para eso trabajó a conciencia Stuart Price, colaborador habitual de The Killers y pieza importante en discos como Confessions on a Dance Floor (2005) de Madonna y Aphrodite (2010) de Kylie Minogue. Otro socio crucial en estudios fue Jeff Bhasker, cuya foja de servicios incluye producciones para Kanye West y Harry Styles.

La mirada hacia los 80 también queda patentada con claridad "Physical", con homenaje a Olivia Newton John incluido, y en "Break My Heart", que se nutre del célebre riff descendiente de "Need You Tonight" de INXS y apareció hace unos días como single de adelanto acompañado por un videoclip colorido y recargado de efectos especiales. Las citas no terminan ahí y saltan a los 90 con la recuperación de un distintivo fragmento de "Your Woman", de White Town, en "Love Again".

Mayormente evasivo y hedonista (el erotismo es un condimento que abunda en el disco, y como ejemplos bastan "Cool" y la muy directa "Good in Bed"), Future Nostalgia también tiene alguna bajada de línea más conectada con el presente: "Boys Will Be Boys" es un cierre dedicado a denunciar la violencia del acoso y a plantar a Dua Lipa como una mujer de su tiempo, más allá de ese vínculo estrecho con el pasado que la educó sentimental y artísticamente y al que tampoco quiere renunciar.