En fotos: Dua Lipa y su novio descansaron en México mientras Zoë Kravitz y Harry Style pasearon por Roma

Mientras la estrella del pop hizo un alto en su gira mundial y se relajó junto a Callum Turner en la playa, otras celebridades disfrutaron de otros destinos

Callum Turner no dudó en ayudar a su novia, la estrella del pop Dua Lipa, a pasarse el protector por el cuerpo
Luego de un año intenso, Dua Lipa se tomó un descanso de su gira mundial. La cantante eligió las playas de Puerto Vallarta, en México, y la compañía de su prometido, el actor Callum Turner, para sus días de sol y relax. Atento y compañero, el intérprete ayudó a la artista a ponerse el protector solar. Lejos del ruido de la ciudad, aprovecharon para broncearse y desconectarse
Dua Lipa lució un micro bikini con estampado de animal print que dejó al descubierto su figura. El actor inglés, por su parte, optó por un clásico short negro. Durante unas de sus caminatas por la orilla, la cantante hizo un alto para chequear su teléfono celular
Lipa y Turner unieron sus vidas a principios de 2024, aunque recién oficializaron su amor en Instagram en julio de ese año. El debut en la alfombra roja llegó en la Met Gala de 2025, un par de meses antes de que confirmaran su compromiso. "Es lindo saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien”, confió luego de dar la noticia a la edición británica de Vogue
Zoë Kravitz y Harry Styles se sumaron en septiembre pasado a la lista de los romances más inesperados del año. Este fin de semana, la actriz de Batman y el cantante de “As it Was” fueron fotografiados durante una escapada romántica a Italia
La pareja recorrió las calles de Roma junto a Alessandro Michele, amigo cercano de Styles y director creativo de Valentino, quien ofició de guía turístico. Zoë Kravitz y Harry Styles recorrieron Roma con un look tendencia del invierno europeo: el cantante llevó un tapado de lana y cachemira que combinó con zapatillas urbanas blancas y lentes de sol. La actriz, por su parte, llevó un look total black que cortó con un saco beige con piel. Además de conocer la ciudad, la pareja se detuvo a almorzar en un restaurante de la zona
Apenas salió del gimnasio, Ana de Armas recibió una sorpresa inesperada: la protagonista de Aguas profundas se encontró de casualidad con Sebastian Stan, su coprotagonista de Ghosted. Sorprendidos, los actores se detuvieron a charlar en el estacionamiento, donde se saludaron con un abrazo amistoso
Kate Hudson viajó a Aspen para pasar la Navidad junto a su familia. La estrella de Hollywood eligió un estilo cómodo y canchero para hacer las compras para el arbolito. Compartieron el paseo con ella su prometido, Danny Fujikawa, su hija Rani Rose y la mascota familiar
Mientras su pareja y su hija la esperaban fuera del local, Hudson entró a un negocio de ropa para probarse un tapado en color manteca, muy a tono con la gama de colores de su look
Otra de las grandes celebridades que eligió Aspen para las fiestas fue Mariah Carey. La estrella de la música eligió un look mucho más glamoroso para la previa de la Navidad, donde gracias a su famosa canción se convirtió en la "Reina de las fiestas". También de shopping, la cantante optó por probarse algunas prendas en la boutique de Gucci
Los hijos reúnen a las familias y los famosos no son la excepción. Ben Affleck y su ex, Jennifer Garner, compartieron un momento en el Pantages Theatre, en donde fueron a ver la obra Stereophonic, la más nominada en la historia de los premios Tony, con su hijo Fin y un amigo
