En fotos: Dua Lipa y su novio descansaron en México mientras Zoë Kravitz y Harry Style pasearon por Roma

Lipa y Turner unieron sus vidas a principios de 2024, aunque recién oficializaron su amor en Instagram en julio de ese año. El debut en la alfombra roja llegó en la Met Gala de 2025, un par de meses antes de que confirmaran su compromiso. "Es lindo saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien”, confió luego de dar la noticia a la edición británica de Vogue

Backgrid/The Grosby Group