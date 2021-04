El adiós a Milva: su relación con Ástor Piazzolla y el recuerdo de su visita a Buenos Aires

La famosa cantante italiana Milva, quien murió este sábado a los 81 años, luego de una larga enfermedad, mantuvo una estrecha relación con la Argentina gracias al bandoneonista Astor Piazzolla.

Se podría decir que, como dos polos positivos (ambos con carácter fuerte e ideas defendidas con firmeza), jamás habrían podido generar buena energía. Sin embargo, la excepción hace a la regla y en 1984 dieron juntos, en el teatro Les Bouffes du Nord, de París, un concierto memorable. De aquella actuación quedó un registro que forma parte de lo destacado del currículum de ambos artistas. Fiel a su apodo (La Pantera de Goro), Milva hasta hizo sugerencias y pidió cambios en la música para que ese encuentro fuera posible, ante el dócil asentimiento de Piazzolla. La admiración era mutua. Piazzolla la elogiaba y ella se sentía afortunada por cantar su repertorio.

“Fue una experiencia muy fuerte, porque para mí no era tango. Era una música contemporánea que podía estar al nivel de un Brahms, Schubert o Bartók. Y a partir de ahí yo lo consideré mi gran maestro, por su cualidad musical y su extraordinaria capacidad de instrumentista. Ástor me dijo que la única intérprete que le interesaba para su música era yo, porque no tenía una voz femenina. Le gustaba mi tono grave porque decía que para su música lo ideal era una voz que sonara como un saxofón”, contaba a LA NACION en 2000, durante su visita a Buenos Aires para actuar en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín, en el marco del Festival Latina.

“ Al principio, él no estaba muy de acuerdo con escribir especialmente para una cantante. Sólo lo hizo por Amelita Baltar. Finalmente, me escribió unas nueve composiciones con textos sólo en francés . Con el tiempo, incluso, y poco antes de morir, me dio una obra inédita –contó a Gabriel Plaza, en aquella entrevista-. Su repertorio exige mucha pasión y un entendimiento profundo de la musicalidad que tienen sus composiciones. Naturalmente, la experiencia enseña. Cuando comencé, entendía menos de la sensibilidad de Ástor. Ahora soy una de las pocas que pueden trasladar al canto toda esa magnífica musicalidad que tiene su obra”, aseguraba.

Ni en Italia ni en la Argentina

Ninguno de los dos conciertos que realizaron juntos en la década del ochenta y que tuvieron publicaciones discográficas fueron realizados en Italia o en la Argentina. Como se mencionó, el primero es de 1984, en Francia. Cuatro años después, la cita fue en Japón. Era 1988, Milva estaba por cumplir 49 años; Astor tenía 67 y lideraba el último de sus quintetos. Si de aquel concierto francés de 1984 se publicó una selección de diez canciones, del registro oriental se conoció el concierto completo de 17 títulos de programa y dos bises, “Balada para un loco” y “Che tango che”, realizado en el Nakato Sunplaza Hall de Tokio.

Probablemente no haya sido grabado con la intención de ser publicado como LP ni CD, aunque el registro original es de la televisión japonesa NHK. Pero las vueltas de la vida y del negocio del disco hicieron que el sello argentino RP Music comprara los derechos y lo editara en 2011, por primera vez en nuestro país.

En todo ese repertorio hay obras instrumentales y canciones que Milva interpreta en italiano, castellano y francés. Se la escuchaba muy apasionada por el universo de Piazzolla, como había ocurrido cuando compartieron el escenario por primera vez, en Francia, en 1983, para un espectáculo tanguero de la italiana, y un año después para la grabación en el teatro Bouffes du Nord.

Ya sin Ástor, que murió en 1992, a diez años de aquel concierto de Tokio, el 20 y 21 de junio de 1998 Milva dio dos presentaciones de repertorio piazzolleano, en Shibuya, Japón, con el Quinteto de Daniel Binelli. Con esa misma formación, un año antes se presentó en el Parque Centenario. El espectáculo se llamó Milva, el tango de Ástor Piazzolla.

Milva, en 1965 ap - AP

En aquel momento, 1997, también conversó con LA NACION durante otra entrevista. Se refirió al clima finisecular de ese tiempo bisagra entre el milenio que se iba y el que comenzaría pronto. “Por pertenecer a una generación que vivirá el fin de siglo, siento cierta alegría. Un siglo es importante, pero un milenio es una cosa extraordinaria. Creo que la gente, es decir los pueblos y los políticos, piensa poco. Se sigue adelante, llegamos a Marte y a la Luna, pero creo que algo se está marchitando dentro de nuestra conciencia. Como si se estuviera proyectando el futuro con poca tendencia a pensar. Creo que, en este mundo tan frontal, el ser humano debería -así como yo con mi trabajo y con mi vida, que ya he vivido la mayor parte- andar con más calma. La gente tiene poca memoria, no quiere pensar, porque pensar significa ocuparse del otro. Somos bastantes egoístas, pensamos en nosotros mismos. Esto vale para las grandes potencias y para los países ricos. Es fácil tocar el corazón hablando de los niños que se mueren de hambre, pero es una realidad que yo he visto en algunos países. Mi corazón me dice que no es posible que comencemos el tercer milenio así.”

En esa visita a la Argentina Milva había participado en el Festival Internacional de Buenos Aires con ese concierto en el Parque Centenario y también con otro, en el Teatro Coliseo, titulado, Milva canta un nuevo Brecht.

Casi dos décadas después, dos jóvenes artistas que se conocieron en la escuela de Julio Bocca decidieron rendirle homenaje. Romina Cecchettini y Pedro Velázquez estrenaron en agosto de 2015 el espectáculo Milva, la pantera di Goro, en La Comedia, con dirección musical de Fernando Toyos.