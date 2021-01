Efecto Brexit: por qué los músicos británicos están en pie de guerra

Thom Yorke, el líder de Radiohead, expresó su enojo luego de que el gobierno del Reino Unido rechazara un acuerdo para que los músicos británicos pudieran viajar por la UE Crédito: Gentileza Alex Lake

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de enero de 2021 • 14:14

No todo en Inglaterra es coronavirus y sus efectos en la industria musical. Desde este año, Gran Bretaña perdió la membresía como parte de la Unión Europea. El divorcio entre las partes pone al mundo de la música frente a otro complejo panorama tanto para artistas consagrados como emergentes. Ayer, el periódico The Independent dio a conocer que la propuesta "estándar" de proporcionar una exención de 90 días para los artistas intérpretes o ejecutantes para realizar giras por la Unión Europea fue rechazada por el Gobierno que encabeza Boris Johnson. La reacción no se hizo esperar. El líder de Radiohead, Thom Yorke llamó al Gobierno "imbéciles sin carácter". Geoff Barrow, de Portishead, lanzó el hashtag "BorisKilledMusic". "Increíble", sumó Lily Allen en su cuenta de Twitter.

Hasta fin del año pasado los artistas europeos que querían actuar en el Reino Unido necesitaban un permiso de trabajo, pero los grupos británicos no requerían visa para presentarse en los 26 países que comprenden el espacio Shengen, que permite desde 1995 el libre tránsito en las fronteras internas de Europa. Los grupos británicos que circulaban por la Comunidad Europea no necesitaban algún permiso especial para importar y exportar equipos necesarios en sus presentaciones. Pero todo eso cambió este 1 de enero. Las industrias creativas de la U.E. tienen un fondo de casi 1,259 millones de euros y el Reino Unido no podrá disponer de esos fondos. Todo indica que el precio de los discos y mercancías de las bandas británicas subirá en Europa, ya que se perderán los beneficios fiscales de los que el Reino Unido goza dentro del bloque.

Los músicos lamentan el abandono sufrido a manos del Gobierno británico que sí salió en defensa del sector pesquero marginando a la industria musical, que genera unos 100.000 puestos de trabajo y es la punta de lanza de la cultura británica en el mundo. "Los defensores del Brexit en este Gobierno llevan media década hablando de las virtudes y los beneficios de dejar la Unión Europea y crear una Gran Bretaña Global", advirtió a la prensa David Martin al frente de la Featured Artists Coalition, en la revista New Musical Express (NME). "Pues bien, no vamos a ser muy 'globales' si nuestros artistas no tienen facilidades para tocar en nuestros países vecinos y culturalmente cercanos". Y agregó "Para una gran parte de nuestros artistas es vital salir de gira por Europa. No estamos hablando solo de los fans que pueden quedarse sin ver a sus músicos o DJ británicos favoritos, sino de bandas que no van a poder subsistir si se enfrentan a trabas económicas y legales que no existían para poder tocar en los 27 países de la U.E.".

La cantante Lily Allen fue otras de las voces que se quejaron por la reciente decisión del gobierno británico. "Es increíble", apuntó indignada Crédito: Instagram

Un portavoz del Gobierno británico declaró a New Musical Express que Londres intentó llegar a un acuerdo "para garantizar la libertad de movimientos temporal de los visitantes en viajes de negocio" (incluidos los artistas en general y los músicos en particular) pero que la U.E. rechazó la propuesta. "Europa ha sido siempre donde lanzábamos nuestras giras y ahora puede ser nuestro punto final", comentó Andy Lenthall, gerente de Production Services Association, que representa a los técnicos y a los operarios que hacen posible la música en directo.

Si primero fue el Covid, ahora, Brexit mediante, la industria musical británica se enfrenta a otro desafío. Jamie Njoku-Goodwin, director ejecutivo de UK Music, recalcó que la pérdida cultural será recíproca si no hay un cambio de política: "Existe el riesgo de que los músicos británicos no puedan costear la burocracia y los retrasos y tengan que cancelar sus giras. Pero los músicos y creadores de otros países se encontrarían también con barreras para poder actuar aquí y las audiencias británicas saldrían perdiendo".

Una petición solicita al Gobierno que negocie un "permiso de trabajo cultural gratuito" para garantizar la facilidad de viajar por la U.E. La iniciativa recibió más de 200.000 firmas. Entre los que apoyaron esta iniciativa figuran Louis Tomlinson, de One Direction y la cantante Laura Marling. Los Demócratas Liberales pidieron al Gobierno que revele lo que ofreció la U.E. durante las recientes negociaciones. Horace Trubridge, Secretario General del Sindicato de Músicos (MU), dijo: "De ser cierta la noticia de que nuestros representantes electos decidieron rechazar tal oferta, de ser cierta, es casi increíble."

Conforme a los criterios de Más información