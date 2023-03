El cantante de Tame Impala, Kevin Parker, sufrió un grave accidente, pero aseguró la participación de la banda en Lollapalooza Argentina

escuchar

Kevin Parker, cantante de Tame Impala, sufrió una fractura de cadera mientras se encontraba participando de una maratón, y la noticia puso en duda la participación de la banda en el Lollapalooza Argentina 2023. Sin embargo, a través de sus redes sociales, el músico aclaro que sus actuaciones no serán suspendidas, además de mostrar la grave lesión que le produjo el accidente.

“ Me fracturé la cadera -dice su posteo en Instagram-. Traté de correr una media maratón y eso resultó en una fractura por estrés. ¡Vaya! Llegué a menos de 1 kilómetro de la línea de meta. Así es la vida, supongo. Todos los shows en México y América del Sur se llevarán a cabo según lo planeado. No voy a renunciar a ustedes ”, escribió el frontman de la banda en Instagram.

El cantante australiano compartió su posteo con una serie de imágenes desde que llegó a la institución donde lo atendieron hasta las radiografías de la cirugía, con los tornillos que colocaron en su fémur, y también la sutura que hora tiene en su pierna derecha . Además, circuló un vídeo en el que se lo ve subiendo una escalera, acompañado por una asistente, en plan de rehabilitación.

En las próximas horas, Parker deberá estar en México sobre un escenario, para cumplir con la agenda de presentaciones de la banda. Las fechas que tiene programadas son las siguientes: el sábado en la Ciudad de México, el 18 en el Lollapalooza de Buenos Aires, el 19 en la edición de Chile y el 21 en un festival que ser realizará en Asunción del Paraguay. El 23, Tame Impala tiene un show agendado en el Estéreo Picnic de Bogotá, y el 25 participará en el Lollapalooza San Pablo, Brasil. Se trata de seis actuaciones en 15 días, un verdadero trajín por seis países para un recién operado.

Radiografía de cómo quedó la pierna de Kevin Parker, luego de la cirugía a la que fue sometido el cantante del Tame Impala

La banda se encuentra muy activa. El mes pasado anunció el lanzamiento de una edición especial 10° aniversario de su segundo álbum, Lonerism. Según se informó, será publicada el 26 de mayo e incluirá tres discos de vinilo y un libro de 24 páginas. Como rarezas, el grupo incluirá demos y temas que fueron grabados para esa producción pero que finalmente no terminaron siendo parte del álbum. El recordatorio comenzó el año pasado, con un concierto en el Desert Daze de California donde la banda recreó el disco completo.

Blink-182 no, Twenty One Pilots sí

A mediados de febrero, los seguidores locales de Blink-182 mostraron su preocupación cuando el baterista de la banda, Travis Barker, explicó que durante un ensayo se dislocó y rompió los ligamentos de un dedo. “Estaba tocando la batería en los ensayos y me lastimé el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, contó Barker. Los rumores que desde entonces corrieron en torno a la cancelación de la gira que el grupo tenía por delante terminaron siendo confirmados el 1° de marzo pasado. Se supo que el músico acababa de ser operado y debería guardar reposo, con lo que era imposible que el trío que completan Mark Hoppus y Tom DeLonge saliera de gira en las próximas semanas para poder cumplir con sus compromisos. Había shows en tres “Lolla” de la región: Buenos Aires, Santiago de Chile y San Pablo.

Twenty One Pilots se sumó a la grilla de Lollapalooza Argentina Twenty One Pilots Instagram

“Nos entristece comunicar que Blink-182 no podrá realizar su show en Lollapalooza 2023. ¡Esperamos con ansias su regreso en Lollapalooza 2024″, indicó la producción a través de un posteo en su cuenta de Instagram. Pero al tiempo que se conoció esta noticia, el Lollapalooza de Argentina ya tenía reemplazante para ese hueco que Blink-182 había dejado vacante en la segunda noche del festival. Twenty One Pilots, el dúo de Tyler Joseph y Josh Dun, era el nombre anunciado para ocupar ese lugar, dentro de una jornada donde también figuran Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again, Melanie Martinez, Wallows y Sofi Tukker, entre otros.

