El emotivo homenaje de Benito Cerati a Charly García en la radio

Benito Cerati y su proyecto musical, Zero Kill, estuvieron como invitados en el programa radial Perros de la calle que conduce Andy Kusnetzoff por FM Urbana Play104.3 y, además de interpretar su tema “Cerca”, hicieron covers, entre ellos, una muy sentida rendición de “No te animás a despegar” de Charly García, incluido en su disco de 1984, Piano Bar, que tiene clásicos como “Promesas sobre el bidet”, “Demoliendo hoteles” y “Cerca de la revolución”.

Cuando Kusnetzoff le preguntó a Benito si tiene recuerdos de haber conocido a García de chico a través de su padre, Cerati dijo que no recordaba. “Si lo conocí no me acuerdo, pero sí me acuerdo de conocerlo en el 2011”, expresó el artista de 27 años.

Por otro lado, Benito contó que se encuentra muy bien, y que la cuarentena lo hizo más fuerte. “Nadie sale intacto de eso, pero estoy bien, estoy haciendo un álbum con mi nombre que va a salir el año que viene”, adelantó. “¿Te pesa el nombre?”, quiso saber Andy. “No, el punto de haberle puesto Zero Kill a la banda, o en mis redes ponerme otro nombre [@vanity.sex] tiene que ver con eso, con ponerle un nombre a las cosas, no porque me pese”, respondió.

Esta no es la primera vez que Benito interpreta un tema de Charly. Además de haber formado parte de la celebración por los 70 años del músico (Cerati interpretó “Raros peinados nuevos” en el homenaje en el Centro Cultural Kirchner y acudió a la fiesta posterior), también conmovió al artista cuando cantó “Ojos de videotape” en el programa de América conducido por Jey Mammon, Los Mammones.

Al día siguiente, Benito utilizó su cuenta de Twitter para publicar un video en el que se ve el momento exacto en el que Charly mira la interpretación de su tema. Las imágenes registran el momento en el que el exSerú Girán se emociona desde el sillón de su casa. Incluso, en un tramo de la interpretación, García se pone a cantar a la par de Cerati y Mammon la composición que está incluida en Clics Modernos (1983), uno de sus discos solistas.

Benito Cerati emocionó a Charly García al interpretar en televisión uno de sus canciones

En su cuenta de Instagram, Benito contó que el video lo había sensibilizado. “Me tiene llorando. Gracias Charly, te adoro”. Hace más de dos años que Charly García y Benito Cerati son “casi parientes”, porque Lisa, hermana de Benito, está de novia con Facundo Iñigo, hermano de Mecha Iñigo, novia de Charly.

“Veo a través de la coraza, conecto mucho con él y él conmigo, es una persona que me genera algo muy fuerte”, había manifestado Benito en ese programa tan emotivo de Los Mammones. El hijo de Gustavo pasó una Navidad en familia con García el año pasado, y se mostró muy feliz bailando y compartiendo sonrisas y charlas.

Las imágenes se convirtieron en tendencia en Twitter y los comentarios no tardaron en llegar. “Envidia sana”, “Pasar la Navidad con Charly: el mejor regalo” y “No desmiento estar tirado en el sillón como Charly”, fueron tan solo algunos de los mensajes vertidos en las redes.