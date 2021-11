MasterChef Celebrity: por qué la Tigresa Acuña se ausentará del programa y quién será su reemplazo

Marcela “la Tigresa” Acuña no estará presente en algunas emisiones de MasterChef Celebrity Argentina. Según pudo saber LA NACION, como la participante del reality gastronómico tiene una pelea este sábado en el Luna Park para la cual debe concentrarse y entrenar adecuadamente, no puede ser parte de las grabaciones del certamen de Telefe.

Sin embargo, la boxeadora no quedará fuera de competencia sino que tendrá su reemplazo. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, la elegida fue la modelo y actriz Sabrina Garciarena, quien estará una semana cuidándole el lugar a Acuña . Como las jornadas de grabación están muy avanzadas, la ex Los ricos no piden permiso será vista por los televidentes en menos de un mes.

Sabrina Garciarena hará un paso fugaz por MasterChef Celebrity Argentina Instagram: @sabrinagarciarena

Esta no es la primera vez que la competencia facilita reemplazos en cuestiones excepcionales. En la segunda edición, Natalie Pérez reemplazó a Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk y Cristian Sancho a Vicky Xipolitakis, mientras el cantante y la mediática se encontraban cursando cuadros de Covid. En el caso de la Tigresa, se trata de un compromiso laboral impostergable.

El tenso ida y vuelta entre la Tigresa y Germán Martitegui

En el primer programa de MasterChef Celebrity 3, la Tigresa debutó en la competencia junto a Catherine Fulop, Charlotte Caniggia, Paula “la Peque” Pareto, Luisa Albinoni, Paulo Kablan, Gastón Soffritti y Tití Fernández. En equipos de a cuatro, los participantes debieron preparar el menú completo de un crucero. Uno de los platos que dejó al jurado con sabor a poco fue, precisamente, el de la boxeadora.

Al momento de recibir la evaluación, tuvo un picante cruce con uno de los jurados, Germán Martitegui. “Bueno, que sea lo que Dios quiera”, dijo la deportista cuando presentó su plato y un licuado. En primera instancia, Donato De Santis le criticó la crema que le puso al jugo de mango, y luego Martitegui hizo referencia a la preparación del omelette. “No hagas ese gesto porque está riquísimo”, le dijo Acuña. “Yo hago el gesto que quiero”, retrucó el chef, y añadió: “[Lo digo] a riesgo de salir con un ojo negro”. El comentario pasó de tenso a cómplice en cuestión de segundos.

Ante la risa de los participantes, Martitegui se arrepintió de sus dichos: “Tomé conciencia del riesgo que corre mi vida con ustedes dos acá (en referencia también a la yudoca Pareto) y yo criticándoles la comida, pero igual me la banco, ¿eh?”, bromeó. De todas formas, la Tigresa le dio un consejo gastronómico que no sentó bien en Martitegui. “Te recomiendo que lo revuelvas un poquito”, fue la frase de la participante que lo ofuscó. “Odio que me recomienden cosas cuando estoy comiendo”, le aclaró.