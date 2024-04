El emotivo recuerdo de Tini de la internación de su papá y la canción que le dedicó que sale como adelanto de su nuevo disco

Escuchar

En junio de 2022, el director y productor de televisión Alejandro Stoessel, padre de la cantante Tini Stoessel, tuvo que ser internado y operado nuevamente. Ya en marzo de ese año había sido intervenido, por lo que estuvo obligado a estar varias semanas internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo por una hemorragia digestiva. Ante esa situación, la cantante decidió posponer los shows que tenía previsto realizar en la ciudad de Buenos. “Mi cabeza, cuerpo y corazón no pueden concentrarse en nada más que estar con él acá”, explicó la artista y aseguró que, si bien el deseo de su padre era que se subiera a los escenarios porteños como lo había planeado tiempo atrás, prefería esperar a que él mejorara. En pleno proceso de rehabilitación y seguimiento médico ambulatorio fue aquella vez que tuvo volver a ser internado. Sin duda, fueron tiempos difíciles para él como para su entorno familiar.

En recuerdo de aquellos momentos tan complejos, esta tarde Tini Stoessel subió a su cuenta de Instagram la apertura de su nueva canción dedicada especialmente al tiempo en que su padre estuvo en terapia intensiva.

La marca de aquello fue de tal impacto en ella que decidió componer un tema de su nuevo álbum que evoca aquello. En el corte del video se la puede ver en la sala de espera de un hospital y ella confesando mientras camina de un lado al otro: “Es que no voy a poder, no voy a poder hacer los shows, no voy a poder subirme a un escenario”. Cuando aparece ante la cámara se sienta en una de las sillas con gesto de estar abatida. La canción, sencillamente, se llama “Pa”. Y para la estrella es la primera canción compuesta “desde el fondo” de su corazón. Sale este lunes a las 9 de la mañana. Un mechón de pelo es el título elegido para el álbum que saldrá el 11 de abril.

Hace pocos días habían anunciado el lanzamiento de este nuevo material. Lo hizo de tal manera que sorprendió a los miles de fanáticos que la siguen por los misteriosos posteos que había realizado. Las redes sociales de la cantante pop vaticinaron que algo estaba sucediendo. En primer lugar, borró todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, lo cual generó mucha incertidumbre en el mundo del espectáculo. Sin embargo, todo tenía una explicación sencilla: se trataba de una estrategia de marketing en el marco de la promoción de su nuevo álbum.

La imagen elegida por Tini Stoessel para el nuevo disco que lanzará este mes

La decisión de Tini Stoessel de borrar todas sus publicaciones en Instagram generó mucha incertidumbre entre sus seguidores. Sobre todo, cuando a finales del año pasado manifestó que había padecido problemas de salud mental. La cantante compartió posteos misteriosos, incluyendo una foto de mechones de pelo en el piso, otra cortándose el cabello y un audio de una amiga cercana expresando ansias de reencontrarse.

En el pie de la publicación, escribió: “Haber podido expresar en palabras tantas emociones y sentimientos que tenía guardados en este álbum fue algo muy sanador. Quiero agradecerles por el amor que me están dando, los amo”. La misma obtuvo más de un millón de likes en pocas horas. Una de las que le escribió en la caja de comentarios fue su colega y amiga, Emilia Mernes, quien manifestó: “Ay no. Te amo mucho, mucho”.

Alejandro y Tini Stoessel (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

Tras su separación del futbolista Rodrigo De Paul, la cantante decidió enfocarse de lleno en su carrera musical y realizar toda una muestra de amor a su padre, el reconocido productor Alejandro Stoessel, quien salió a defender a su hija ante algunos comentario ofensivos publicado en las redes sociales. “¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo perdonar? La maldad de quienes intentan, a través de la burla vulgar y estúpida, lastimar desde la cueva del anonimato”, comenzó el padre de Tini en su descargo y continuó: “Seres tan pequeños como inservibles, transpirando su veneno tóxico que, refugiados detrás de una pantalla, seguramente de baja calidad [humana], buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta de que son adictos irrecuperables a la maldad”.

