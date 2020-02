El fuerte discurso político de Mon Laferte en su show en Viña del Mar

Mon Laferte en su show en Viña del Mar Fuente: AFP - Crédito: Javier Torres

La cantante Mon Laferte ofreció el lunes por la noche un encendido show en el Anfiteatro de la Quinta Vergara donde se desarrolla el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, y no solo generó efervescencia en la audiencia con sus canciones: la artista y activista también brindó un poderoso discurso en relación a la crisis social que se vive en Chile. Recordemos que Laferte, de 36 años, es oriunda de Viña del Mar, y sus palabras al público estuvieron signadas por su propia experiencia creciendo allí.

"Es tan difícil quedarse callado cuando uno lo vivió en carne propia. No todo el mundo sabe lo que es morirse de hambre de verdad, y sé que yo ahora tengo privilegios", expresó, para luego mencionar cómo fue su vida antes de que la música, de algún modo, la salvara. " Yo no iba a poder estudiar nada, me puse a trabajar de joven cantando", dijo, y añadió que sus padres eran muy humildes y que estudiar no era una posibilidad para ella.

El discurso de Mon Laferte en Viña del Mar

Por otro lado, la cantante, que también se subió al escenario con carteles que pedían "resistencia", confesó que dudó de presentarse en Viña del Mar, pero que después se armó de valentía. "Al principio pensé que era una broma. Después me di cuenta de que no. Desde ese entonces hasta hoy yo estaba con mucho miedo. ¿Puede ser un delito expresar una opinión?", se preguntó.

Mon Laferte brindó un fuerte discurso en el festival

"¡No estás sola, no estás sola!", le respondía la audiencia. Su actuación, que le valió el apoyo de sus colegas en Twitter, como el caso de Alejandro Sanz, fue aclamada por sus fanáticos. Laferte recogió las Gaviotas de Plata y de Oro.

Recordemos que en la vigésima entrega de los Latin Grammy, la cantante chilena aprovechó la alfombra roja para repudiar con un topless la situación actual de su país, escribiendo en su cuerpo la frase: "En Chile torturan, violan y matan".

Previamente, durante la primera ceremonia de los premios que no es televisada, subió al escenario a recibir su estatuilla por el disco Norma, en la categoría álbum de música alternativa, y declaró: "Esto es para Chile. Quiero leer una décima de una compañera cantora chilena, La Chinganera. «Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia. La bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha, hasta que se haga justicia»".

El mensaje de Ricky Martin: "Exijan lo que ustedes merecen"

El domingo, Ricky Martin también dio un discurso en Viña del Mar, y le brindó aliento a la población chilena. "Les digo que se expresen, que exijan lo básico: los derechos humanos. Es básico, no pedimos nada. Yo estoy contigo Chile. En Chile y fuera de Chile estaré contigo y siempre al tanto. Nunca callados. Siempre con amor y con paz, pero nunca callados", les manifestó el cantante boricua.

Asimismo, durante la apertura del festival, se sucedieron una serie de manifestaciones que culminaron con la evacuación del Hotel O'Higgins.