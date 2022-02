Mirtha Legrand regresa a la televisión: “Doy gracias por poder volver a esta edad”

“Sí, sí, sí, voy a volver a la televisión”, confirmó Mirtha Legrand este miércoles en comunicación telefónica con Flor de equipo. En el día de su cumpleaños, la diva de los almuerzos habló de sus expectativas laborales para este año, contó cómo festejará sus 95 años junto a sus más allegados y lo que más extraña en estas fechas.

“Extrañé muchísimo. Fueron 300 días encerrada, eso hace mucho daño al espíritu, al cuerpo y a la mente. Así que doy gracias a Dios por poder volver a esta edad y tener ganas. Soy una persona muy gánica”, comentó la conductora sobre su inminente regreso a sus mesazas.

Inmediatamente, Legrand destacó la labor de su nieta, Juana Viale, quién la reemplazó durante su larga ausencia: “Mi nieta es maravillosa, estoy orgullosa de ella. Es un programa muy difícil de hacer, no es fácil. Hay que manejar invitados. Ella se fue afianzando y terminó siendo una conductora espléndida. Estoy orgullosa de Juana Viale. Le dio estilo, juventud, gracia y encanto al programa”, opinó emocionada.

Minutos después, la diva que está cumpliendo 95 años reveló detalles exclusivos de lo que será su festejo íntimo esta noche: “Voy a almorzar acá en casa y a la noche vienen amigos para comer algo rico. Somos 24″, expresó mientras contó que Susana Giménez finalmente no estará presente ya que volvió a Uruguay. “Susana está en Punta del Este. Estuve hace dos días con ella en el entierro de nuestro amigo Pet Figueroa y se iba por razones de trabajo. Pero ella me llama siempre, es muy amorosa”, confesó.

Respecto a los preparativos, contó: “Anoche me estuve probando los vestidos porque yo me cambio en el medio de la fiesta. Me voy a poner dos vestidos largos hermosos de Claudio Cosano. Es una manera de homenajear a mis invitados. Ya a las 6 empiezo a arreglarme porque a las 20.30 llega la gente”, señaló al tiempo que aseguró que va a ser un festejo con protocolos: “Todos con barbijo y con las ventanas abiertas, cuidándonos todos”, agregó.

Tras confirmar que el menú elegido es un rissotto (“algo fácil de comer”, indicó) y contar que ya recibió muchas flores, La Chiqui recordó el especial pedido que le hizo a sus invitados: “A mis invitados les puse que vengan sin regalo porque está muy difícil todo, aunque todos traen regalo. Y enseguida expresó su felicidad por festejar un año más: “Nunca imaginé llegar a estos años. Aunque estoy extrañando a mi querida hermana Goldy. A las doce de la noche siempre nos llamábamos para desearnos feliz cumpleaños”, confesó angustiada.

Después de alagar el estilismo de Florencia Peña y hacerle algunas preguntas picantes sobre su futuro laboral, Legrand opinó acerca de la televisión actual e hizo un pícaro comentario: “Veo muchas conductoras nuevas, caritas nuevas, pero bien... Televisión de verano”, lanzó dando cuenta que ya está lista para volver.