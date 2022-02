El impresionante show que brindó Patricia Sosa frente a las pirámides de Egipto

Cuando Patricia Sosa recibió una invitación para viajar a Egipto a brindar un show frente a las pirámides, no lo dudó ni un segundo. La artista organizó todo para ausentarse durante unos días de Perdidamente, la obra de teatro que protagoniza junto a Julieta Ortega, Ana María Picchio, Karina K y Leonor Benedetto, y emprendió su camino hacia el país africano junto a su esposo, Oscar Mediavilla, y su hija Marta.

“ Me invitaron a cantar a las pirámides de Egipto. Jamás lo hubiera soñado, pero el titiritero mayor me viene con estas cosas y le digo: ‘Estoy en tus manos’ ”, anunció Sosa en los días previos al viaje desde su cuenta de Instagram, en donde publicó una foto de las pirámides en donde se ve la Gran Esfinge de Guiza. “El escenario estará adelante de este paisaje. Y la música estará presente. Me honra y me conmueve. Gracias a mis guías y a Dios por sorprenderme siempre. Juro que los haré quedar muy bien”, agregó.

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla junto a su hija, Marta, en Egipto

El 15 de febrero, la familia se subía al avión que los llevaría rumbo a El Cairo. “Egipto ¡Allá vamos a cumplir con la tarea! ¡Qué las voces hagan su trabajo sanador!”, publicó la cantante antes de despegar.

El show tan esperado finalmente ocurrió el 21 de febrero. En un escenario montado frente a la Gran Esfinge de Guiza, y con las pirámides de fondo, Sosa cumplió un sueño que no sabía que tenía. “¡Hoy! Conectarnos con la tierra. Gran activación. Previo al 22/2/22 en un predio al lado de las pirámides llamado Kundalini, donde se hicieron muchas actividades para estar preparados para la apertura de este día esperado. Cante un solo tema para colaborar en la activación”, contó desde Instagram, sin poder creerlo.

El imponente escenario en donde Patricia Sosa cantó en Egipto

“¡Canté ahí! Termino este súper concierto en un marco excepcional. No doy más de agradecer. A los ancestros y a los que pasaron la vida para adelante. A mis guías y mis creencias. A lo qué vine a aprender y al camino recorrido. Gracias es poco”, escribió junto a una foto del show. “Inolvidable 22/2/22 ¡Egipto!”, culminó.

Luego de compartir su música con la gente, Sosa y familia se dedicaron a pasear unos días para conocer la magia de Egipto. “Rumbo a Aswan y allí al Nilo… gracias universo”, contó la artista, contándole a sus seguidores como seguía el viaje. Juntos visitaron el museo de El Cairo y recorrieron las pirámides, en donde aprendieron un poco más sobre la historia del país.

Patricia Sosa disfrutó con su familia y amigos de un viaje a Egipto muy especial

Esta oportunidad fue un regalo para Sosa, quien a finales de agosto de 2021 tuvo que ser operada del corazón por una arritmia auricular severa. “Tuve como dos episodios. Uno feo manejando, que el corazón me hizo un ruido y sentí un fuego fuerte, fuerte y me mareé mucho”, contó hace unos meses en diálogo con el programa de América Intrusos, que dio la primicia de lo sucedido.

“Los estudios salieron perfectos, pero me dejaron un Holter 24 horas y cuando me estaba volviendo a casa me sucedió otra vez”. Gracias a este último episodio, los médicos lograron determinar qué era lo que pasaba. “Pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, que se llama arritmia auricular. Yo no entiendo mucho, pero la cuestión es que me dieron un antiarrítmico aunque la solución era la operación”.

Tras pensarlo unos días, la cantante decidió pasar por el quirófano. “La operación no me dio miedo. Me encomendé a los médicos y a mis guías espirituales, y les canté una canción, porque era lo mejor que podía ofrecerles. Soy católica, y tengo una vida espiritual muy rica que trato de fomentar”, reveló durante una entrevista con la revista Hola!. Hoy, ya recuperada, Sosa divide su tiempo entre la música, el teatro y su familia.