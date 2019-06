El incendio que provocó la "mayor catástrofe" de la industria musical

Másters de artistas como Aretha Franklin, Louis Armstrong, Duke Ellington, Al Green, Elton John, The Police; "Rock Around The Clock", de Bill Haley y 500 mil singles, entre otras obras valiosas, se perdieron en el incendio de 2008 Fuente: Archivo

Hace once años las llamas se esparcieron por una zona de Universal Studios en Hollywood. En ese momento, la empresa dijo que el incendio destruyó la atracción de King Kong en el parque temático, así como una bóveda con videos que solo contenía copias de obras antiguas. Sin embargo, un nuevo artículo de The New York Times Magazine reporta que el fuego también destruyó un archivo de valiosas grabaciones, lo que la nota de la revista califica como "el peor desastre en la historia de la industria musical".

¿Qué sucedió?

El incendio empezó en las primeras horas del 1° de junio de 2008. Durante la noche, los trabajadores de mantenimiento usaron sopletes para reparar el techo de un edificio en un set de los estudios llamado New England Street, que consistía en unas fachadas construidas en estilo colonial estadounidense para escenas en exteriores de películas y programas de televisión. Los trabajadores siguieron el protocolo -esperaron a que las tablillas se enfriaran después de haberlas soldado- pero el incendio empezó poco tiempo después de que se fueran, alrededor de las 5 de la mañana. Las llamas alcanzaron el edificio 6197 de los estudios, una bóveda de video que almacenaba cintas de video en diversos formatos, latas de celuloide y, lo más importante, una biblioteca de masters de grabaciones de Universal Music Group. Cientos de bomberos acudieron a intentar apagar el fuego. Después de usar material ignífugo y agua de un lago cercano, el personal de emergencia decidió desmantelar el almacén donde estaba la bóveda para poder apagar las llamas con mayor facilidad.

¿Qué se perdió en el incendio?

Prácticamente todos los másters de audio almacenados en la bóveda fueron destruidos por el fuego, incluyendo los audios producidos por algunos de los músicos más famosos de los Estados Unidos desde los años 40. En un reporte confidencial de 2009, que fue revisado por The New York Times Magazine, Universal Music Group estimó que había perdido unos 500.000 singles. Entre esas obras se cree que se encontraban másters de Decca Records de artistas como Billie Holiday , Louis Armstrong, Duke Ellington, Al Jolson, Bing Crosby, Ella Fitzgerald y Judy Garland. El incendio también habría quemado varias de las principales grabaciones de Chuck Berry para Chess Records, así como demos y algunos de los primeros másters grabados por

Aretha Franklin .

Casi todos los másters de Buddy Holly se perdieron, al igual que los de John Coltrane en su colección para Impulse Records. El incendio también destruyó varios sencillos muy populares, como "Rock Around the Clock" de Bill Haley and His Comets, y "At Last" de Etta James.

La lista de artistas afectados por la pérdida de los audios pasa por casi todas las décadas de la música popular. Las grabaciones destruidas incluyen las de Ray Charles, B.B. King, Four Tops, Joan Baez, Neil Diamond, Sonny y Cher, Joni Mitchell, Cat Stevens, Gladys Knight and the Pips, Al Green, Elton John , Eric Clapton, Jimmy Buffett, the Eagles, Aerosmith , Rufus con Chaka Khan, Barry White, Patti LaBelle, Tom Petty and the Heartbreakers, The Police, Sting , Steve Earle, R. E. M., Janet Jackson, Guns n' Roses, Mary J. Blige, No Doubt, Nine Inch Nails, Snoop Dogg, Nirvana, Beck, Sheryl Crow, Tupac Shakur, Eminem , 50 Cent y The Roots.

¿Qué son las grabaciones maestras y por qué son importantes?

Una grabación de audio maestra (o simplemente "máster", por su denominación en inglés) es un registro original único de una pieza musical. Es la fuente de la cual se hacen todas las demás versiones que se comercializan, ya sea en vinilo como en CD, mp3 o cualquier formato.

John Coltrane: obras suyas y de otros artistas fundamentales del jazz se perdieron para siempre en el incendio Crédito: NYT

Según la investigación de la revista del NYT, los documentos muestran que la bóveda tenía grabaciones maestras desde hace décadas, incluidos audios de varias pistas en los que los instrumentos individuales estaban aislados de los demás que aparecen en la mezcla. También hay grabaciones maestras de sesiones especiales, y audios inéditos. Las grabaciones en la bóveda provenían de varias de las discográficas más famosas de la historia.

Los aficionados y profesionales del audio explican que los másters son muy importantes para la preservación del patrimonio musical. "Un máster es la captura más fiel de una pieza de música grabada", dijo Adam Block, expresidente de Legacy Recording, el brazo de Sony Music Entertainment dedicado al catálogo. "En cuestión sonora, las grabaciones maestras pueden ser deslumbrantes por cómo captan un momento en el tiempo. Cada copia posterior es una degradación sonora".

¿Por qué no se supo nada de esto?

El incendio fue reportado en todo el mundo en 2008, con menciones a la bóveda. Pero la mayoría de los artículos periodísticos se enfocaron en los videos perdidos del archivo y muchos medios presentaron el desastre como una crisis superada.

El trágico incendio de junio de 2008, del que recién ahora se conoce la magnitud de las pérdidas Fuente: Archivo

Jody Rosen, autora de la investigación publicada en The New York Times Magazine, describió el esfuerzo de Universal Music Group para subvalorar la percepción de la pérdida del material artístico como un "triunfo de la gestión de crisis", en la que participaron empleados de Universal en todo Estados Unidos. Esos esfuerzos sin duda estaban pensados para reducir la vergüenza pública que experimentó la compañía, pero algunos sugirieron a la revista que la empresa estaba preocupada por las críticas y reacciones de los artistas y los encargados del patrimonio de artistas cuyas grabaciones fueran destruidas.

La magnitud de la pérdida quedó en evidencia en las demandas legales consignadas en documentos de Universal que fueron revisados por Rosen.

¿Cuán grave fue la destrucción?

Rosen calificó el incidente como una "pérdida histórica" y Universal Music Group lo describió, en un documento privado de 2009, de esta manera: "Lo que se perdió en el incendio fue, sin duda, una enorme herencia musical".

Las discográficas tienen antecedentes problemáticos respecto a cómo lidian con estas grabaciones y ha habido casos en los que muchas fueron desechadas sin mayor ceremonia. Hace décadas se reportó que los empleados de CBS Records usaron motosierras para convertir a másters en chatarra capaz de ser vendida. En los años setenta, RCA destruyó grabaciones maestras de Elvis Presley durante una limpieza en su catálogo.

Debido a ese historial, los profesionales de la industria musical han cuestionado en varias ocasiones si las compañías discográficas realmente están preparadas para preservar artefactos y materiales que son irremplazables.

Hoy en día la mayoría de las grabaciones comerciales del siglo XX, y otras más antiguas, están en posesión de tres grandes discográficas (que nuclean a decenas de sellos): Sony Music Entertainment, Warner Music Group y, claro, Universal Music Group.