La curiosa manera en la que Adele comunicó cuándo saldrá su nuevo disco

17 de febrero de 2020

Durante la boda de la escritora Laura Dockrill y el músico Hugo White, Adele realizó un set sorpresa donde cantó grandes clásicos de su repertorio como "Rolling in the deep" y hasta covers de la Spice Girls. Además, sobre el final, aprovechó para comunicarle a las personas que estaban en la ceremonia una muy esperada noticia: cuándo se editará su próximo disco, a poco más de cuatro años de su último trabajo, 25.

"Esperen mi álbum para septiembre", dice Adele en un video que circuló rápidamente en las redes. Y si bien ya se sabía de la existencia de un nuevo álbum de la cantante de "Skyfall" desde mediados de enero -cuando la publicación Music Week entrevistó a la familia Dickins, quienes ofician de managers de la artista-, aún faltaba saber en qué momento del 2020 estaría disponible.

El último trabajo que presentó la británica fue 25, que salió en noviembre de 2015 y consiguió alzarse con varios premios Grammy frente a fuertes competidores, como Lemonade, de Beyoncé, y Views, de Drake.

En las últimas semanas Adele acaparó todas las miradas luego de que se publicaran fotos de ella con una apariencia radicalmente diferente a la que tenía con anterioridad. En los últimos cuatro años bajó 70 kilos y, mientras la artista estaba disfrutando de sus vacaciones en el Caribe, fue capturada por los paparazzi caminando por la orilla de la playa con su nueva figura.

La autora de "Rolling in the Deep" disfrutó de un tiempo de relax y descanso junto a dos amigos: el cantante Harry Styles y el presentador de televisión James Corden. Según comentó People, los tres viajaron para festejar el nuevo año a las playas caribeñas de Anguila. Además se especula que podría surgir una colaboración musical entre el ex One Direction y Adele, ya que siempre han tenido palabras de admiración mutuas.

En abril de 2019, ella se divorció de su esposo, el empresario Simon Konecki. Según sus representantes, a pesar de la separación, ambos están "muy comprometidos a criar juntos a su hijo con mucho amor". Adele conoció a Konecki en 2011, y en 2012 dio a luz a su primer hijo, Angelo. El casamiento llegó cuatro años después, pero la pareja logró que este no trascendiera en los medios.

