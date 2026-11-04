El papa León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano

El cantautor Bob Dylan se encuentra de gira por Europa. En este momento está en el tramo que denomina Light of Autumn Tour 2026 por Italia, Alemania y el Reino Unido. Antes de un concierto que dará este jueves 5 de noviembre en Roma, fue recibido por el Papa León XIV en dependencias del Vaticano.

Así lo informó el medio Vatican News, junto a los motivos que propiciaron el encuentro: “El renombrado cantautor y poeta estadounidense, ganador del Premio Nobel de Literatura, que se encuentra de gira por Italia, con una parada en Roma, fue recibido, esta tarde, en el Palacio Apostólico, por León XIV. El Pontífice había citado sus versos en el prólogo de un libro sobre desarme”.

El Papa León XIV mencionó los versos de una canción de Bob Dylan en uno de los libros de la editorial del Vaticano - - IPA via ZUMA Press DPA

La mención que había hecho el Papa León XIV fue en julio pasado, cuando, al escribir el prefacio de un libro de la LEV (Librería Editora Vaticana) titulado Desarmado y desarmante. La paz es un regalo, utilizó las palabras de uno de sus poemas (dirigido figurativamente a la bomba atómica) para lanzar una severa advertencia contra el rearme global y la pesadilla de la energía nuclear: “Te odio porque el hombre te creó, el hombre te posee y el hombre te manipula”.

Los versos que el Papa citó en el libro LEV, editado por el periodista Alessandro Banfi, pertenecen a “Go Away You Bomb”, una canción de protesta que el autor escribió en 1963 en plena Guerra Fría -señala Vatican News-. Se trata de una obra singular, ya que la canción nunca fue grabada ni publicada oficialmente en álbumes, y el manuscrito original permaneció inédito hasta su redescubrimiento en 2013.

El encuentro

Una breve audiencia, con saludos y una charla informal en la mesa, entre León y Dylan, quien vestía un buzo con capucha negra. El Papa le obsequió un rosario y el cantante le devolvió el gesto con un libro, Chronicles - Volume 1, su autobiografía publicada en los Estados Unidos y otros países del mundo.

Dylan se encuentra en Roma por el concierto de mañana, en el Palazzo dello Sport y continuará con una serie de conciertos que también incluyen paradas en Milán y Bolonia, ciudades conocidas por la prohibición de grabar con teléfonos inteligentes.

Bob Dylan conversó con el Papa León XIV en el Vaticano - - IPA via ZUMA Press DPA

Otra visita de Dylan al Vaticano

En 1997, Dylan fue invitado a actuar junto a otros artistas en el XXIII Congreso Eucarístico Nacional de Bolonia, ante el Papa —entonces Juan Pablo II— y una multitud de aproximadamente 300.000 jóvenes. La imagen del cantante, tras interpretar tres de sus grandes clásicos, incluyendo “Knockin’ on Heaven’s Door “, permanece en la memoria colectiva. Se quitó el sombrero de vaquero, subió los escalones del escenario papal e intercambió un apretón de manos y unas palabras con Wojtyla. En su discurso a los jóvenes, Wojtyla citó explícitamente la letra de “Blowin’ in the Wind”: “Me preguntas: ¿cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de poder ser llamado hombre?”. Una pregunta a la que el papa polaco respondió: “Solo uno. Solo hay un camino para el hombre, y ese es el camino de Jesucristo”.