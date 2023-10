escuchar

La carrera de María Becerra crece a pasos agigantados y ese ascenso voraz se cristaliza con el anuncio de su primer show en el estadio de River Plate. “Es la noticia más importante de mi carrera”, publicó la cantante en sus redes sociales. El show será el 23 de marzo de 2024 y la venta de entradas comenzará el martes 17 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, en una primera instancia para clientes del Banco Patagonia (que tendrán la posibilidad de acceder al ticket con 6 cuotas sin interés). Una vez finalizada la preventa, el miércoles 18 de octubre se lanzará la venta general a través de www.allaccess.com.ar

Son muchos los nombres de artistas argentinos que, en los últimos años, se destacaron en la escena del pop global. Pero en el último tiempo, el de María Becerra fue el que resonó más fuerte. Cada vez genera más repercusión en el exterior y es buscada por cantantes consagrados, como Enrique Iglesias, para lanzar temas juntos. Como nunca antes, María Becerra está pisando fuerte a nivel internacional y encabeza un verdadero fenómeno para la música argentina en particular y la de habla hispana en general.

En 2022, la quilmeña hizo historia al convertirse en la primera cantante del país en brillar sobre el escenario de los Grammys y, apenas unas semanas después, fue galardonada como “Nueva Artista del año” en la ceremonia de los Latin American Music Awards 2022, en Las Vegas.

Su historia comienza, en realidad, casi una década atrás con un par de videos subidos a YouTube. En 2012, quien entonces era apenas una niña de 12 años que enfrentaba todos los días severos episodios de bullying en la escuela, decidió utilizar las redes para dejar salir todo aquello que en otros ambientes no podía. Así, comenzó a plasmar todas sus ideas artísticas en videos que pronto la ubicaron entre las youtubers más populares del país. Luego de lanzar “High” en 2019, su carrera dio un giro inesperado y Becerra cambió los videos caseros por estudios de grabación, grandes escenarios y alfombras rojas. Casi sin darse cuenta, su nombre comenzaba a escucharse no solo en cada rincón de Argentina sino también en México, España y otros países hispanohablantes. Fue la primera argentina en cantar frente a la audiencia de los Grammys -uno de los eventos más importantes del mundo de la música- y, a pesar de que recibió una catarata de críticas de parte de algunos de sus compatriotas, la realidad es que llevó a cabo algo sin precedentes.

Después del Vélez que hizo Lali y los seis Movistar Arena de Nicki Nicole, el anuncio de que María Becerra llegará al Monumental de Núñez pone definitivamente en la vidriera de las artistas más populares a la nueva generación de cantante pop argentinas. Así, “La Nena de Argentina” se convierte en la primera solista argentina en presentarse en River Plate.

La preventa exclusiva para clientes de Banco Patagonia empieza el martes 17 de octubre a las 10 am y se extenderá por 24 horas o hasta agotar stock. La venta general comenzará el miércoles 18 de octubre a las 10 am. En ambas oportunidades, la única plataforma oficial para comprar entradas será All Access. Desde la app Mi Personal, disfrutás de un 15% de descuento, descargando el código. Además los clientes Banco Patagonia tendrán 6 cuotas sin interés durante todo el período de venta.