Grammy 2022: por qué Moni Argento se volvió viral tras el show de María Becerra en los

María Becerra se presentó junto a J Balvin en la ceremonia de los premios Grammy 2022 y su espectáculo generó fuertes reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Entre los más críticos estuvieron aquellos que, a modo de meme, compararon a la cantante con Moni Argento, el icónico personaje que interpretó Florencia Peña en la serie Casados con hijos.

La cantante interpretó junto al colombiano la canción “Qué más pues?”, en una noche colmada de figuras como Justin Bieber, Lady Gaga y Ariana Grande. Desde un primer momento, todas las expectativas de los fans argentinos estuvieron puestas en la joven de 22 años.

El Show de María Becerra en los Grammy 2022

Luego de la performance de la estadounidense Olivia Rodrigo, apareció en escena Becerra con el creador del álbum “Colores” para llevar a cabo su explosiva presentación que llevó adelante sin recurrir al playback.

Un total de 3:38 segundos le bastó para que los espectadores disfruten de su voz y estilo con el que pisó el escenario. Sin embargo, las críticas llegaron en el término de su show y su figura se convirtió en memes que se compartieron a través de Twitter.

La mayoría de las personas hizo una comparación entre Becerra y el reconocido papel que llevó a cabo Peña en el año 2005. Tanto es así que el nombre de Moni Argento se volvió tendencia y el ingenio de los haters no tardó en aparecer.

“Esta no es María Becerra. La que realmente se presentó anoche en los Grammys fue Moni Argento”, escribió un tuitero que sumó una clásica de la serie Scooby Doo con los rostros de ambas.

La comparación que hicieron entre María Becerra y Moni Argento Captura Twitter

“J Balvin, en vez de llevar a María Becerra hubieras llevado a Moni Argento porque cantan igual”, escribió otra persona que agregó una foto de las dos. Por un lado, la imagen de la joven en uno de sus videoclips, y por el otro una de Florencia Peña en una de las tantas escenas de Casados con hijos.

Las críticas no tardaron en aparecer en el show de María Becerra en los Grammys Captura Twitter

“Realmente duele porque la pelea hace mucho y pasó las mil y unas para llegar, pero sin auto tune la voz de María Becerra se va a la de Moni Argento”, opinó otra tuitera con una imagen de Moni Argento en la que se encuentra cantando.

La opinión de una de las fanáticas de María Becerra sobre su show Captura Twitter

Cabe recordar que no es la primera vez que los usuarios hacen esta particular comparación. En otra ocasión, sucedió cuando la artista interpretó en un vivo en Instagram su canción “Mi debilidad”. Tal y como ocurrió en su presentación en los premios Grammy, en las redes sociales muchas personas apuntaron a su performance.

“Qué cambiada está Moni Argento”, “Es Moni Argento cantando y ‘aprendí a llorar aprendí a llorar’”, son algunos de los tantos comentarios que dejaron en las redes sociales.

A pesar de que los mensajes no fueron positivos, Becerra enfrentó las críticas con una cómica reacción. “¿Quién me está criticando ahora?”, expresó la intérprete de A solas en Twitter junto a una fotografía en la que se la vio sonriendo y comparándose ella misma con Moni Argento.

La reacción de María Becerra cuando la compararon con Moni Argento Captura Twitter

En esta oportunidad, con la llegada de los Grammy 2022, la artista no estuvo nominada en ninguna categoría-sí lo estuvo en los Latin Grammy-, sin embargo, su presentación en la entrega fue un verdadero hito en su carrera que parece no tener techo. Cabe recordar que el año pasado se consagró como la cantante femenina argentina más escuchada en Spotify.

Además, cabe destacar en toda la ceremonia se mostró muy cómoda. En los minutos previos a su presentación, poco antes del inicio de la ceremonia, brindó una entrevista en inglés acompañada por J Balvin, en la que se refirió al tema que hicieron juntos.

De ese modo, sobre “Qué más pues?”, María aseguró: “Él me habló por Instagram. ‘Mucho gusto, me gustaría hacer algo con vos, tengo algo para mostrarte’. Luego le di mi WhatsApp y me mandó la canción, y me dejó en shock”, y dicho eso concluyó: “Hicimos la canción así y después le metieron todo lo demás. Pero fue hermosa desde el principio”.

Si bien los comentarios negativos se hicieron notar, los aplausos tampoco faltaron y muchos artistas la elogiaron por llevar a la Argentina en lo más alto gracias a su presencia en el evento.

María Becerra actúa durante la ceremonia de los premios Grammy 2022 RICH FURY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De esa forma, la artista se sumó a la lista de celebridades con las que compartió escenario, que incluyeron a figuras de nivel como John Legend, Silk Sonic, Carrie Underwood, Maverick City Music, Aymée Nuviola, Billy Strings, Jon Batiste, Brothers Osborne, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Cynthia Erivo, H.E.R., Lil Nas X con Jack Harlow, Leslie Odom Jr, Nas, Ben Platt, Olivia Rodrigo, Chris Stapleton y Rachel Zegler.