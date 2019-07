Carlos Santana: "La música nunca me agota ni me deja exhausto"

Carlos Santana en el festival BottleRock, en Napa Valley, California, mayo de este año Crédito: Koury Angelo

Antes de salir al escenario, Carlos Santana invoca a un poder superior. "Es medio lo mismo que hacía cuando estuve en Woodstock", dice describiendo esta foto, tomada en mayo en el festival BottleRock, en Napa Valley, California. "Estaba rezando: 'Manteneme afinado y en tempo. Yo me encargo del resto'". Este agosto se cumplen 50 años de Woodstock -el festival que catapultó a Santana a la escena internacional gracias a un set mágico que ejecutó de ácido- y él encabezará un evento aniversario en el mismo lugar de los hechos, en Bethel, Nueva York. Santana tiene otros motivos para celebrar: se cumplen 20 años de su megaexitoso disco Supernatural, y acaba de publicar un nuevo álbum, Africa Speaks, que contiene canciones africanas producidas junto a Rick Rubin. "Vamos a traer un montón de furia y fuego", dice Santana. "La mayoría de las veces tocamos casi tres horas. Vamos a honrar el pasado, el presente y el futuro". A pesar de los sets maratónicos, dice él, "la música nunca me agota ni me deja exhausto". Santana cultiva un estilo de vida más saludable que el que llevaba allá por 1972: "Ahora tengo 71 años y, como no abusé de mi cuerpo, tengo la stamina y la vibración suficientes para presentarme y tener la edad que yo quiera tener".