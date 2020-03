El tango feminista prepara su Día de la Mujer

Ana Fontán es una de las intérpretes que más brega por que la música ciudadana sea aceptada como música nacional Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Hubo un tiempo en que los letristas (masculinos) de tango calificaban y calibraban las conductas amorosas femeninas. El veredicto era repetido e idéntico: ellas eran las culpables de las desgracias amorosas . Según el fervor del escriba de ocasión, merecían desde una paliza ("Arrabalero", de 1929, no solo justifica la violencia de género sino que además lo pone en boca de la misma mujer, que para peor está embarazada) hasta la muerte (en "A la luz del candil", el protagonista asesina a su "china" por una infidelidad y se entrega a la policía llevando en su maleta, como prueba de su crimen, las trenzas de la víctima). La caricatura quedó tan naturalizada que la mujer condenada por el varón fue un género en sí mismo.

Hubo que recorrer un largo camino para que las mujeres ganaran su espacio. En todos los rubros: como letristas, desde ya, pero también como cantantes, músicas, compositoras, productoras, gestoras culturales. Imponiéndose por mérito propio, en un contexto arquetípicamente masculino. Irrumpiendo para revisar y renovar repertorios y artistas, instalados como parte de una ortodoxia intocable.

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer . Y las tangueras -aquellas mujeres que desde sus múltiples roles buscan expresar la música ciudadana de hoy y de siempre, privilegiando la mirada de género- lo celebran en distintos escenarios.

Uno de ellos es el Torquato Tasso, que, a lo largo de marzo convoca a mujeres de diversas corrientes musicales. Entre las tangueras, participan Lidia Borda (hoy), Soledad Villamil (mañana), Malena Muyala (jueves 12). Y el mismo domingo 8, a las 22, la cantante, actriz, directora y dramaturga Ana Fontán , que inicia la serie de presentaciones celebrando sus 20 años de trayectoria (torquatotasso.com.ar)

"Poder evocar a diferentes y valiosas mujeres, que por medio de sus creaciones e interpretaciones en el tango y en la música popular dejaron una huella y un legado inmenso, es un honor y un símbolo enorme de militancia por nuestro género", expresa Fontán, quien formalizará la celebración de los 20 años con la grabación y el lanzamiento de un disco.

El colectivo Tango Hembra

-¿Cómo fue evolucionando tu repertorio con respecto a tu mirada de mujer?

-Evoluciona en tanto la elección de los temas representa algo sobre lo que tengo ganas de comunicar, reflexionar, pensar, expresar, evocar y en definitiva generar una transformación en quien escuche.

-¿En qué circunstancias advertiste o entendiste que hay tangos que cosifican o menosprecian a las mujeres?

-¡En muchas! La mujer objeto es un cliché. La que no puede pensar, tener, hacer o expresar opiniones propias y diferentes a lo establecido por el sistema imperante. Ocurrió y aún hoy sigue siendo moneda corriente. Por suerte hay muchísimos tangos en donde la mujer es protagonista, en donde puede decir, ser y hacer lo que quiere, y en donde tiene un excelente lugar expresivo y mucha dignidad.

-¿Qué letristas contemporáneas te inspiran y te identifican?

-Allí tengo un gran camino por descubrir. Me he enfocado mucho en las mujeres que nos precedieron. Hemos estado muy invisibilizadas, hay muchas letristas contemporáneas que no conozco aún y que tengo que tomar tiempo para descubrirlas y conocerlas. Vamos saliendo a la luz y conociéndonos.

La celebración del Día de la Mujer también es la oportunidad para que se presente Tango Hembra, el segundo Festival Internacional Feminista de Tango , que tendrá lugar el viernes 6 y sábado 7 en Galpón B (Cochabamba 2536) con entrada libre.

Creado por la intérprete y compositora Marisa Vázquez, el evento, integrado por artistas e intelectuales de la escena cultural tanguera, incluirá práctica de danza con cambio de roles, conciertos de solistas, grupos instrumentales y orquestas integradas por mujeres y disidencias, así como lectura y explicación del nuevo protocolo para las milongas, presentación de libros de mujeres referidos a la escena tanguera y charlas sobre las acciones realizadas por el INAMU en temas de género.

"En 2018, después de muchos años trabajando en soledad en el ambiente del tango, preguntando por qué no había mujeres en el género, encontré la felicidad en este feminismo tan eufórico y encendido -celebra Vázquez-. Tango Hembra está pensado como un colectivo, no como un festival. El objetivo es poner en valor la gran producción artística que las mujeres generan en el tango. Nosotras le damos trabajo a muchísimas músicas y somos nuestras propias productoras. Además, trabajamos para la difusión en festivales nacionales y también para que se cumpla la Ley de Cupo femenino, que habla del 30 por ciento obligatorio en festivales. Tiene que haber una difusión de nuestra obra, porque si no se genera un círculo vicioso: si no sos popular, no te llaman; si no te llaman, no cobrás; si no cobrás no tenes medios económicos para desarrollar o reinvertir en tu arte. Entonces el arte te expulsa".

Parte del colectivo Tango Hembra

-¿Qué criterio de selección sigue el festival?

-Este año apostamos a que seamos solamente mujeres, solas o acompañadas por bandas formadas solo por mujeres. El criterio es que nos juntemos las distintas generaciones: las que tenemos 25 años de trayectoria y las que recién empiezan. Darles nuestro apoyo: eso que le faltó a nuestra generación.

-En tu caso, ¿qué te llevó a elegir el tango como medio de expresión?

-No hay un porqué. Es el arte el que lo atraviesa a uno. En el tango encontré la ciudad, el barrio, el conurbano, los pibes de la calle, los trabajadores.

-¿Hay una nueva letrística que exprese todo eso?

-Sí: son las historias del tiempo de hoy. Y contadas desde la mirada de las mujeres: ¡era hora que se cuente el otro lado de la historia! Queremos hablar de lo que nos pasa cuando nos enamoramos, nos enojamos, lo que queremos cambiar. ¿Quién cuenta lo que sienten las minas en los tangos? ¿Un varón? Dicen "sola, fané, descangallada". ¿Alguien les pregunta a ellos cómo están después de 20 años? ¡Gordos, pelados y con problemas de próstata! Queremos hablar de lo que nos pasa desde nuestra propia femineidad.