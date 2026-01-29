El video de Pato Sardelli de Airbag cuando tenía cuatro años y visitó el programa de Silvio Soldán

Pocos días después de cumplir 40 años, Pato Sardelli volvió a estar en boca de todos, pero esta vez con un video que ni él mismo imaginó que iba a resurgir entre sus fanáticos. Se trata de un momento retro de la vida del músico de Airbag, cuando recién mostraba sus dotes frente a cámara y estaba a décadas de distancia de convertirse en quien es hoy.

Pato Sardelli cumplió 40 años el lunes 26 de enero @mazza.ph

Con traje y corbata, un pequeño Patricio de cuatro años se presentaba en distintos ciclos de los 90 para probar suerte, entre ellos Hola Susana! y Grandes valores del tango. En este último, con un género totalmente distinto al que eligió en el camino, el cantante entonó frente a Silvio Soldán “Silueta porteña”, de Héctor Varela.

Pato Sardelli en Grandes Valores del tango (Foto: Captura Instagram/@airbag_orgulloargento)

Sardelli terminó su performance en medio de ovaciones, principalmente por su corta edad para un género nacido a finales del siglo XIX en los barrios populares del Río de la Plata, el mismo que le inculcó su abuela.

El clip, el cual replicaron desde la cuenta de Instagram @airbag_orgullo argentino, recibió cientos de mensajes de usuarios, quienes no tardaron en expresar su cariño al artista. “Amo que siga teniendo los mismos gestos, jajaj”; “Cuando tu destino está marcado desde el momento en el cual llegas a este mundo”; “El trajecito que le pusieron a Patito me da años de vida” y “La pronunciación de las R, por Dios, más tierno no podía ser”, fueron solo algunos de ellos.

Algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos al ver el video de Pato Sardelli de pequeño (Foto: Captura Instagram/@airbag_orgulloargento)

Ese carisma infantil fue el primer paso de una carrera que explotaría años después. En 2003, Patricio formó oficialmente Airbag junto a sus hermanos Gastón y Guido. Antes de dar el gran salto, iniciaron como una banda de covers llamada Los Nietos de Chuck, donde pulieron el sonido que los llevaría a lanzar su primer álbum en 2004.

Airbag se fundó en 2003 y fue un verdadero éxito

A partir de ahí, se convirtieron en un fenómeno juvenil con hits como “Solo Aquí”, que evolucionó con los años hacia un rock más pesado que hoy llena estadios como Vélez y River. El video viral no hace más que confirmar que, ya sea cantando tango a los 4 años o liderando un show frente a miles de personas, Pato nació para estar arriba de un escenario.