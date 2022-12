El video de Ysy A que se viralizó y la polémica que se desató en las redes luego de que el trapero acallara a su público

escuchar

El video que recorta a Ysy A pidiendo que no canten “El que no salta es un inglés” lleva más de 4 millones de reproducciones en Twitter, que es muchísimo más que las 20.000 personas que estuvieron el viernes en GEBA y vieron la escena completa. El video dura menos de 40 segundos y la escena completa debió haber durado poco más del doble. Empezó con Ysy A mostrando las banderas argentinas que sus fans le arrojaban al escenario. “No puedo ver una bandera argentina en el piso, las voy a levantar a todas”, dijo mientras se colgaba algunas sobre sus hombros y extendía otras.

A los pocos segundos, levantó una de Brasil. La reacción desde abajo del escenario fue inmediata: silbidos, abucheos y algún que otro cantito contra el país carioca. Entonces Ysy A detuvo los cantos, pidió que no se la agarren con el país vecino, habló de discriminación y, a modo de ejemplo, dijo que en sus shows nada de cantar “El que no salta es un inglés”. Después remató con varios “Aguante Argentina”, gritados igual de fuerte, con la misma afectación con la que ¿sobreactuó? su pedido de calma. Su público, entonces, aplaudió y acató la decisión de no seguir cantando en contra de nadie.

El show siguió con normalidad después de esa situación que, en el contexto del recital, fue muy menor y lejos estuvo de cambiar el clima o marcar un punto de giro. Pero las redes sociales son muchas veces un ecosistema de descontextualización y fragmentación donde importa el like y reforzar prejuicios . Entonces, el video, que muestra solo la parte en la que Ysy A avisa que si alguien canta “El que no canta es un inglés” se baja del escenario, se viralizó y con ello las críticas. Que Ysy A es políticamente correcto. Que Ysy A se olvida de los pibes de Malvinas. Que Ysy A defiende a la corona. Que Ysy A no sabe de historia argentina.

Paradójicamente, Ysy A es, por lejos, el trapero que más reivindica el ser argentino y sus costumbres (a veces rozando el costumbrismo de Bersuit Vergarabat). En sus canciones, no habla de tú sino de vos, pronuncia las i griegas y las erres con la fuerza con la que lo hacemos acá. Él es de los pocos que mixtura elementos del tango y el folklore, menciona la palabra Argentina en un gran porcentaje de sus temas, es referenciado por Gustavo Santaolalla y en GEBA, mientras decía esas palabras que ahora son su “condena”, tenía un colgante con la bandera argentina.

YSY A reunió a 40.000 personas en dos noches en el estadio de GEBA Ignacio Sánchez - LA NACIÓN

A la única otra persona que este cronista escuchó desalentar a su público para que no canten “El que no salta es un inglés” fue a Ricardo Iorio. En los recitales de Almafuerte se cantaba el Himno Nacional antes de que el grupo saliera al escenario. La reivindicación del ser argentino estaba a flor de piel en las miles de personas que lo iban a ver. Pero cuando comenzaba ese cantito, Iorio los corría por ¿izquierda? Les decía que cómo iban a cantar eso si tenían remeras de Motörhead, Iron Maiden y Black Sabbath (todas bandas inglesas). Nadie, de todos modos, jamás se atrevería a dudar de la argentinidad de Iorio. Alguien que alguna vez haya escuchado las canciones de Ysy A o leído alguna de sus entrevistas, tampoco podría hacerlo.

Está claro, usar la palabra “discriminación” fue un exceso y toda esa escena estuvo repleta de sobreactuación, tanto como el ataque en las redes sociales a su actitud. Pero acá un detalle de la secuencia completa. Ysy A preguntó quién había sido el que le había tirado la bandera de Brasil, para saludarlo individualmente y la persona no se identificó. ¿Qué hubiese pasado si lo hacía en medio de 20 mil personas cantando contra su país?

Hasta hace no muchos años, no dejaban que el público entrara a recitales con camisetas de fútbol para evitar conflictos. Hoy eso ya no sucede: en el show de Ysy A, sin ir más lejos, había gente con remeras de River y también de Boca. El gesto es más que saludable, pero tal vez esté bueno no olvidar qué le pasó a la música argentina la última vez que se futbolizó.