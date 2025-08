Emilia se confiesa en Perfectas: “Necesitaba hacer algo”

Desde que empezó a trabajar en su nuevo disco, Emilia entendió que no iba a ser uno más. No debía serlo. Entre el anterior, .MP3 y este, la chica de Nogoyá, Entre Ríos, terminó consolidando su perfil de mega estrella pop del mundo hispanoparlante. Y con eso también arreciaron las críticas, los comentarios malintencionados, el odio que suelen destilar las redes sociales.

Ella, que canta pero antes escribe lo que luego va a cantar, pensó que era un buen momento para decodificar lo que había vivido. Por eso ideó una serie de canciones a las que acompañó con interludios en los que se ríe de los estereotipos de belleza. Pero también escribió un manifiesto de su puño y letra.

Emilia Mernes lanzó su nuevo EP

“No hay forma de ser perfectas, la perfección no existe. Es algo inalcanzable que nos hicieron creer que teníamos que ser, en especial a nosotras, las mujeres. Y capaz muchos digan que lo que estoy diciendo es una obviedad, o que no tiene sentido viniendo de mí. Pero después de tantos comentarios, críticas, exigencias y expectativas, sentí que necesitaba hacer algo con todo eso”, cuenta la cantante de “Bunda”, la canción que abre el EP y en la que la argentina comparte el protagonismo con la brasileña Luísa Sonza.

En su escrito, subido a sus redes y compartido con la prensa, la cantante de 28 años suma: “Me dijeron que soy un producto, que solo ‘sirvo’ para ser ‘linda’, que no escribo mis canciones, que tengo que hacer otra música. Que me tengo que vestir de cierta manera, mostrar menos, mostrar más, no tener errores, no enojarme, no ponerme triste, no sentirme mal. Me dijeron mil veces lo que tenía que ser y hacer. Y a veces, hasta me lo creí”.

Las nuevas canciones conviven con esos micros que buscan exponer hasta el ridículo las exigencias detrás de una estrella pop. Y, obviamente, todos los contenidos están acompañados por sus videoclips correspondientes. “Bunda” (con Luísa Sonza), “Blackout” (con Tini y Nicki Nicole), “Pasarella” (con Six Sex), “Beutiful” (con Valentina Zenere como coprotagonista del clip), “Servidora” (con la influencer Lola Lolita formando parte del video) y “Perfectas”, la última en lanzarse, la que da nombre al álbum y la que encierra el concepto. Precisamente, entre los comentarios en YouTube debajo del videoclip de “Perfectas”, se destacan los elogios de los fans y se suman de a miles los comentarios de chicas que se sienten identificadas y contenidas por las palabras de Emilia. “Todos deberían entender que por más que seas una artista y figura pública, primero sos persona, sos humana y tenés sentimientos, y que por más que tu vida parezca ‘perfecta’, también tenés tus luchas internas al igual que todos nosotros”, señala una usuaria y fan de la cantante.

Días atrás, minutos antes de que saliera la canción “Perfectas” y con ella el EP completo, Emilia realizó un vivo en Instagram en el que respondió preguntas de sus seguidores y agradeció por las palabras de apoyo. “Estoy confesando todo lo que me pasa pero no es que voy a hacer una bajada de línea porque no tengo la solución, no he sanado todo esto que me pasa. Lo estoy contando, me estoy abriendo con ustedes. Así que les agradezco el amor y que me entiendan”, señaló la cantante.

Nada mejor que las palabras de un artista para entender su obra. “Con este EP hice lo que quise, lo que sentí. Exageré todo. Me burlé, me fui a lo más irónico y aun así, las exigencias continuaron. No soy un robot, ni un maquillaje perfecto, ni un maniquí de pasarela. Sí, me encanta ese juego de diva pop y no voy a dejar de hacer la música que me gusta con la estética que me gusta”, remató Emilia el texto que subió a sus redes y que apoya la idea madre de Perfectas, el EP. Pero como toda compositora, quizás las palabras más contundentes haya que buscarlas en las letras de sus canciones:

Estoy dormida por vivir un sueño/ Del que ya no puedo despertarme/ Y aunque esté muriéndome de frío/ Igual elijo mostrarte mi piel/ Sé que valgo más por dentro/ Solo me tengo que convencer